"Панікує і не може відповісти": як Захід глобально принизив Путіна
Владімір Путін в очах світу перестав бути загрозливою та й просто значущою на міжнародній арені фігурою. Розпочавши повномасштабне вторгнення, диктатор сам себе загнав у пастку.
Тепер нові потужні міжнародні ініціативи проходять без Росії. Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що для Владіміра Путіна доволі болючим ударом є невизнання з боку Заходу, як би він не намагався переконати у протилежному.
Радимо переглянути Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори
Путін – це досі людина "совка"
Путін, як всяка радянська людина, все життя прожив у заздрощах перед закордоном. В юності він мріяв про американські джинси, мріяв погортати журнал "Америка". Тому закордон для нього – ціль. На тлі закордону він має бути вагомим. Якщо десь на міжнародній арені Путіна, нехай, допускає до себе американський президент – це знак якості для нього,
– наголосив Сергій Асланян.
Путіну подобається думати, тішить його самолюбство, що він, мовляв, вийшов фактично з нізвідки, а в певний момент життя він стояв поруч з лідером США – хто б це не був.
"І от відбувся Глобальний саміт миру, на який його не покликати. Не можна придумати більшого приниження для Путіна. Усі шукали якусь вразливість Путіна, а він у багатьох сенсах невразливий, бо інтереси у нього незмінні. Для нього, як для "совка" дуже важливо було перейти від пляшкового 3-літрового пива на банкове пиво 0,33. Ось і вся його еволюція, ось і вся суть людини, яка нарешті виросла в особистість", – зазначив Асланян.
Хоч Владімір Путін не поїхав би на Глобальний саміт миру, однак важливим було саме запрошення. Звісно, диктатор хотів публічно відкинути запрошення, при цьому пояснивши через своїх посіпак, з яким презирством Росія ставиться до подібних заходів. Однак, мріям Путіна не судилося здійснитись – запрошення ніхто не надіслав.
Придумали новий міжнародний орган, який признали одразу усі. Навіть ті, хто не приїхав. Ще вчора не було, а вже сьогодні у міжнародної спільноти дуже цікавий інструмент, який не визнала лише Росія. Звісно, Росія в істериці та паніці. Бо на це відповісти нічим не можна. Взагалі нічим,
– додав Асланян.
Усі кризові ситуації Росія звикла вирішувати силою. Однак, здається, світ уже втомився від її погроз, та перестав сприймати їх серйозно.
Чи буде Росія присутня на наступному Саміті миру
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на наступний Саміт миру справді можуть запросити представників Росії. Водночас для цього необхідно, аби країна-агресорка погодилась на умови нового плану щодо встановлення справедливого миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що зараз Росії, очевидно, не потрібен мир. Про це свідчили і заяви Владіміра Путіна напередодні саміту у Швейцарії.
- Глава Європейської комісії Урсула фор дер Ляєн пояснила, що Росію можна долучити до спільного обговорення лише тоді, коли вона буде готовою до встановлення миру на основі Статуту ООН.
- Якщо раптом Владімір Путін висловив би бажання та зробив відповідні кроки для того, аби все ж бути присутнім на Саміті миру, то швейцарське законодавство допустило його б на територію країни, попри ордер МКС. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд, пояснивши, що водночас необхідно було б співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.