Російський диктатор підписав закон про вихід Росії з Договору про заборону ядерних випробувань. На тлі цього з'являються новини про можливу зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Вони також можуть обговорювати питання ядерної зброї.

Багато глобальних процесів на світовій арені тепер відбуваються без участі Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це навряд чи подобається Владіміру Путіну.

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Лідер Хезболли виступив вперше з 2006 року. Всі чекали, чи оголосить він про вхід Хезболли у війну, але цього не сталося. Іран також погрожує воєнними діями, але активних кроків наразі немає. Своєю чергою Ізраїль проводить операцію проти ХАМАС і вочевидь досягне своїх цілей. Все це сьогодні відбувається без участі Росії.

Також готується зустріч президента США та лідера Китаю. Росії в цьому знову ж таки немає. Росія думала, що накачуватиме ХАМАС і він воюватиме, але ні. Все вирішили без неї,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Схожа ситуація з ядерною зброєю. Це питання теж в основному вирішуватимуть без участі країни-агресорки. Підтвердженням цього є те, що Китай уже формує свою переговорну позицію.

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Ситуація на Близькому Сході, ядерна зброя, безпекові питання в Південно-Східній Азії – у всьому цьому немає Росії. Але найважливіше, чи будуть готові у США заявити про те, що їм не потрібна вся Росія, як зона впливу проти Китаю у майбутньому.

"Зараз все це вирішується без Росії, тому Путін і казиться",– підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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