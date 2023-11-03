Багато глобальних процесів на світовій арені тепер відбуваються без участі Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це навряд чи подобається Владіміру Путіну.
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На що розрахований шантаж Кремля ядерною зброєю
Лідер Хезболли виступив вперше з 2006 року. Всі чекали, чи оголосить він про вхід Хезболли у війну, але цього не сталося. Іран також погрожує воєнними діями, але активних кроків наразі немає. Своєю чергою Ізраїль проводить операцію проти ХАМАС і вочевидь досягне своїх цілей. Все це сьогодні відбувається без участі Росії.
Також готується зустріч президента США та лідера Китаю. Росії в цьому знову ж таки немає. Росія думала, що накачуватиме ХАМАС і він воюватиме, але ні. Все вирішили без неї,
– зауважив Олександр Мусієнко.
Схожа ситуація з ядерною зброєю. Це питання теж в основному вирішуватимуть без участі країни-агресорки. Підтвердженням цього є те, що Китай уже формує свою переговорну позицію.
Мусієнко пояснив позицію Путіна щодо ядерної зброї: дивіться відео
Ситуація на Близькому Сході, ядерна зброя, безпекові питання в Південно-Східній Азії – у всьому цьому немає Росії. Але найважливіше, чи будуть готові у США заявити про те, що їм не потрібна вся Росія, як зона впливу проти Китаю у майбутньому.
"Зараз все це вирішується без Росії, тому Путін і казиться",– підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.
Ядерні погрози Путіна: що відомо
- Кремль заявив про проведення тренувань із завдання масованого ядерного удару у відповідь. Для цього залучили мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен, а також два стратегічні ракетоносці. Саме тренування проходило під керівництвом Владіміра Путіна.
- Представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в атаці на Курську АЕС. Це сталося одразу після того, як окупанти обстріляли територію поблизу Хмельницької АЕС. За словами пропагандистки, один з дронів нібито "врізався у склад ядерних відходів Курської АЕС".
- Владіміру Путіну обіцяють відповідь, якщо він продовжить свій ядерний шантаж. Західні журналісти повідомляють, що США, Велика Британія і Франція можуть відповісти російському диктатору за допомогою конвенційних озброєнь.