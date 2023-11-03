Багато глобальних процесів на світовій арені тепер відбуваються без участі Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це навряд чи подобається Владіміру Путіну.

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Лідер Хезболли виступив вперше з 2006 року. Всі чекали, чи оголосить він про вхід Хезболли у війну, але цього не сталося. Іран також погрожує воєнними діями, але активних кроків наразі немає. Своєю чергою Ізраїль проводить операцію проти ХАМАС і вочевидь досягне своїх цілей. Все це сьогодні відбувається без участі Росії.

Також готується зустріч президента США та лідера Китаю. Росії в цьому знову ж таки немає. Росія думала, що накачуватиме ХАМАС і він воюватиме, але ні. Все вирішили без неї,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Схожа ситуація з ядерною зброєю. Це питання теж в основному вирішуватимуть без участі країни-агресорки. Підтвердженням цього є те, що Китай уже формує свою переговорну позицію.

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Ситуація на Близькому Сході, ядерна зброя, безпекові питання в Південно-Східній Азії – у всьому цьому немає Росії. Але найважливіше, чи будуть готові у США заявити про те, що їм не потрібна вся Росія, як зона впливу проти Китаю у майбутньому.

"Зараз все це вирішується без Росії, тому Путін і казиться",– підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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