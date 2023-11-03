Многие глобальные процессы на мировой арене теперь проходят без участия России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это вряд ли нравится Владимиру Путину.

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Лидер Хезболли выступил впервые с 2006 года. Все ждали, объявит ли он о входе Хезболлы в войну, но этого не произошло. Иран также угрожает военными действиями, но активных шагов пока нет. В свою очередь, Израиль проводит операцию против ХАМАС и явно достигнет своих целей. Все это сегодня происходит без России.

Также готовится встреча президента США и лидера Китая. России в этом опять-таки нет. Россия думала, что будет накачивать ХАМАС и он будет воевать, но нет. Все решили без нее,

– заметил Александр Мусиенко.

Похожая ситуация с ядерным оружием. Этот вопрос тоже будут в основном решаться без участия страны-агрессора. Подтверждением тому является то, что Китай уже формирует свою переговорную позицию.

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Ситуация на Ближнем Востоке, ядерное оружие, вопросы безопасности в Юго-Восточной Азии – во всем этом нет России. Но самое важное, будут ли готовы в США заявить о том, что им не нужна вся Россия как зона влияния против Китая в будущем.

"Сейчас все это решается без России, поэтому Путин и бесится", - подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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