Многие глобальные процессы на мировой арене теперь проходят без участия России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это вряд ли нравится Владимиру Путину.
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На что рассчитан шантаж Кремля ядерным оружием
Лидер Хезболли выступил впервые с 2006 года. Все ждали, объявит ли он о входе Хезболлы в войну, но этого не произошло. Иран также угрожает военными действиями, но активных шагов пока нет. В свою очередь, Израиль проводит операцию против ХАМАС и явно достигнет своих целей. Все это сегодня происходит без России.
Также готовится встреча президента США и лидера Китая. России в этом опять-таки нет. Россия думала, что будет накачивать ХАМАС и он будет воевать, но нет. Все решили без нее,
– заметил Александр Мусиенко.
Похожая ситуация с ядерным оружием. Этот вопрос тоже будут в основном решаться без участия страны-агрессора. Подтверждением тому является то, что Китай уже формирует свою переговорную позицию.
Мусиенко объяснил позицию Путина по поводу ядерного оружия: смотрите видео
Ситуация на Ближнем Востоке, ядерное оружие, вопросы безопасности в Юго-Восточной Азии – во всем этом нет России. Но самое важное, будут ли готовы в США заявить о том, что им не нужна вся Россия как зона влияния против Китая в будущем.
"Сейчас все это решается без России, поэтому Путин и бесится", - подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Ядерные угрозы Путина: что известно
- Кремль заявил о проведении тренировок по заданию массированного ядерного ответного удара. Для этого привлекли мобильную установку "Ярс", атомную подлодку, а также две стратегические ракетоносцы. Сама тренировка проходила под руководством Владимира Путина.
- Представительница МИД России Мария Захарова обвинила Украину в атаке на Курскую АЭС. Это произошло сразу после того, как оккупанты обстреляли территорию вблизи Хмельницкой АЭС. По словам пропагандистки, один из дронов якобы "врезался в состав ядерных отходов Курской АЭС".
- Владимиру Путину обещают ответ, если он продолжит свой ядерный шантаж Западные журналисты сообщают, что США, Великобритания и Франция могут ответить российскому диктатору с помощью конвенциональных вооружений.