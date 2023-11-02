Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что Путин занимается ядерным шантажом последние 15 лет. И довольно успешно, ведь именно поэтому Украина и Грузия не были приняты в НАТО в 2009 году. А мир "не заметил" аннексию Россией двух областей Грузии и украинского Крыма.

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Ищет не ядерного шантажа

Однако все это закончилось. В октябре прошлого года США сделали предупреждение Путину, что будет, в том числе с ним лично, если он решится применить ядерное оружие.

Но есть 3 причины, по которым он никогда это не сделает:

применение ядерного оружия ничего не изменит в ходе войны;

его просто ликвидируют, если он на это отважится;

если он сошел с ума, он все равно не сможет дотянуться до "красной кнопки", потому что ее не существует.

Решится ли Путин применить ядерное оружие: смотрите видео

На самом деле это сложная процедура, в которую вовлечены десятки офицеров генерального штаба из разных управлений, и 20 человек не могут одновременно сойти с ума,

– подчеркнул публицист.

"Путин ищет не ядерного шантажа, а переговоров и прекращение огня. Россияне прекрасно понимают, какие преступления они совершили и какое возмездие их ждет. Именно поэтому они сейчас так активизировались по разным направлениям, пытаясь склонить Украину к переговорам", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Ядерный шантаж России