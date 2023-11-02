Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що Путін займається ядерним шантажем останні 15 років. І доволі успішно, адже саме через це Україна та Грузія не були прийняті в НАТО у 2009 році. А світ "не помітив" анексію Росією двох областей Грузії та українського Криму.
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Шукає не ядерного шантажу
Проте все це закінчилось. У жовтні минулого року США зробили попередження Путіну, що буде, зокрема з ним особисто, якщо він наважиться застосувати ядерну зброю.
Однак є 3 причини, через які він ніколи це не вчинить:
- застосування ядерної зброї нічого не змінить у ході війни;
- його просто ліквідують, якщо він на це наважиться;
- якщо він збожеволів, він все одно не зможе дотягнутися до "червоної кнопки", тому що її не існує.
Чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю: дивіться відео
Насправді це складна процедура, в яку залучені десятки офіцерів генерального штабу з різних управлінь, і 20 людей не можуть одночасно збожеволіти,
– наголосив публіцист.
"Путін шукає не ядерного шантажу, а перемовин та припинення вогню. Росіяни чудово розуміють, які злочини вони здійснили і яка відплата на них чекає. Саме тому вони зараз так активізувалися з різних напрямків, намагаючись схилити Україну до переговорів", – підкреслив Андрій Піонтковський.
Ядерний шантаж Росії
- Спікер російської держдуми В'ячеслав Володін оголосив 17 жовтня, що Росія відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). А 2 листопада Путін підписав закон, що дозволяє це зробити.
- Попри відкликання Росією ратифікації, вона залишиться підписантом Договору і продовжить співпрацювати з Організацією Договору про заборону ядерних випробувань і глобальною системою моніторингу, яка сповіщає світ про будь-які ядерні випробування.
- Водночас журналісти Financial Times розповіли, що напередодні повномасштабного вторгнення та вже після нього, зокрема після окупації території у чотирьох областях України, Путін погрожував застосуванням ядерної зброї.
- Через це США, Велика Британія та Франція пообіцяли Путіну дати "відповідь за допомогою конвенційних озброєнь". Крім того, Сі Цзіньпін особисто застерігав Путіна від застосування ядерної зброї.
- Після цього Путін змінив риторику та розповідав, що у використанні тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу".