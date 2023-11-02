Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що Путін займається ядерним шантажем останні 15 років. І доволі успішно, адже саме через це Україна та Грузія не були прийняті в НАТО у 2009 році. А світ "не помітив" анексію Росією двох областей Грузії та українського Криму.

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Шукає не ядерного шантажу

Проте все це закінчилось. У жовтні минулого року США зробили попередження Путіну, що буде, зокрема з ним особисто, якщо він наважиться застосувати ядерну зброю.

Однак є 3 причини, через які він ніколи це не вчинить:

застосування ядерної зброї нічого не змінить у ході війни;

його просто ліквідують, якщо він на це наважиться;

якщо він збожеволів, він все одно не зможе дотягнутися до "червоної кнопки", тому що її не існує.

Чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю: дивіться відео

Насправді це складна процедура, в яку залучені десятки офіцерів генерального штабу з різних управлінь, і 20 людей не можуть одночасно збожеволіти,

– наголосив публіцист.

"Путін шукає не ядерного шантажу, а перемовин та припинення вогню. Росіяни чудово розуміють, які злочини вони здійснили і яка відплата на них чекає. Саме тому вони зараз так активізувалися з різних напрямків, намагаючись схилити Україну до переговорів", – підкреслив Андрій Піонтковський.

Ядерний шантаж Росії