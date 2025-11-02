Трамп наразі не зламався під тиском Путіна: який хитрий план щодо ядерки просуває Кремль
- Путін використовує ядерний шантаж, щоб змусити Трампа вести переговори у вигідному для Росії форматі.
- Трамп саркастично реагує на випробування російської ракети "Буревісник", демонструючи, що не зламався під тиском Кремля.
Володимир Путін продовжує намагатися тиснути на США, використовуючи чинник ядерної зброї. Нещодавнє випробування російської ракети "Буревісник", що оснащена ядерною силовою установкою, має на меті змусити Дональда Трампа вести переговори у потрібному Росії форматі.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, наголосивши на тому, чи готовий президент США йти на компроміс із Кремлем. Також Дональд Трамп оголосив, що доручив Пентагону провести випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм, які проводять свої тестування.
До теми "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревісник", якими Путін залякує Трампа
Чому Росія знову активувала ядерний шантаж?
Філіпенко зазначила, що наразі невідомо достеменно, наскільки небезпечною є російська ракета "Буревісник".
Водночас Трамп відповів на випробування цієї ракети росіянами, що США мають підводний човен із силовою ядерною установкою біля кордонів з Росією. У такий спосіб, не її думку, президент США сигналізує, що насправді він контролює ситуацію.
А за бравадою Путіна з повідомленнями про випробування ядерної ракети стоїть його намір втягнути Трампа у перемовини без будь-якої згадки про Україну. На жаль, маємо розуміти, що Москва та Вашингтон можуть спілкуватися у питаннях стратегічних ракет та своїх ядерних арсеналів,
– підкреслила вона.
Для Трампа тема ядерної зброї є дуже важливою, тому ці перемовини дійсно можуть відбутися. Однак наразі, за словами американістки, ми бачимо лише роздратування президента Трампа і те, що він коментує випробування російської ракети "Буревісник" у саркастичній манері.
Зверніть увагу! Президент США наголосив, що Путін має не заявляти про випробування ядерної зброї та погрожувати. Він повинен закінчити війну в Україні, яка "мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік".
"Тому на сьогодні немає готовності з боку Трампа вести переговори з Росією. Хоча питання ядерної та стратегічної зброї дуже важливі для президента США. Проте він не зламався під тиском Путина. Навпаки Трамп рухається до того, щоб змусити очільника Кремля зупинитися у війні принаймні на лінії фронту. Сподіваюсь, що він не зламається під цим тиском", – відзначила Олександра Філіпенко.
Попри те, що Кремль робить все можливе, щоб втягнути США у перемовини щодо економічного фронту з Кирилом Дмитрієвим та щодо стратегічного фронту у контексті нових російських ядерних ракет, політологиня сподівається, що держсекретар Марко Рубіо не дозволить цьому здійснитися.
Що відомо про випробування Росією ядерної зброї?
Росіяни 21 жовтня здійснили тестування ракети "Буревісник", що має ядерну енергетичну установку. Ракета нібито пролетіла 14 тисяч кілометрів, перебуваючи у повітрі 15 годин. Путін назвав "Буревісник" "унікальним виробом, якого у світі немає ні в кого".
Як зазначив головний редактор Defence Express Олег Катков, "Буревісник" наразі не готовий до серійного виробництва, а його запуск був експериментальним. Також відсутні офіційні дані про реальні бойові можливості ракети. Крім того, за словами Каткова, США розгортають систему супутникового моніторингу, що буде здатна відстежувати ракетні пуски будь-якого типу.
До того ж Росія 28 жовтня випробувала підводний безекіпажний апарат "Посейдон" з ядерною установкою. Путін також наголосив, що він нібито є "надшвидким" і наразі "не має аналогів у світі.
Як зазначив він, буцімто Росії вдалося вперше запустити його стартовим двигуном з підводного човна-носія, а також запустити атомну енергетичну установку, на якій "Посейдон" пройшов певну кількість часу.