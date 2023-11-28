Путін заклав рекордні витрати на армію: військовий експерт оцінив потенціал Росії

Владімір Путін затвердив бюджет на 2024 – 2026 роки. В ньому закладені рекордні витрати на армію та оборонно-промисловий комплекс. Вони складають майже третину.

Та попри такі суми, Росія все ж просить допомоги: у Північної Кореї – снаряди, у Ірану – безпілотники. Про це 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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"Навіть ті гроші, які виділяються, частину з них в традиціях Шойгу "розпиляють" і покладуть у кишені. Частина провалиться у неефективність російського виробництва і економіки", – відзначив експерт.

Фінансування російської армії

Росія у своїх витратах на армію досягла рекорду за часів СРСР. Але ВПК країни-агресорки віддзеркалює підхід керівництва: вони беруть кількістю, а не якістю. Така тактика не завжди працює.

"Наші удари по логістиці псують загальну картину. Кількість, а не якість має для росіян зворотну сторону. Бо чим більша в тебе кількість, війська, тим більше ти залежиш від логістики і постачання", – пояснив Жовтенко.

Тарас Жовтенко про фінансування армії у Росії: дивитись відео

Натомість українські сили заточені під якість. Але для цього теж треба мати відповідний ресурс, а головне – запас. Росіян значно більше і необхідні відповідні засоби ураження, щоб ліквідовувати особовий склад і техніку ворога.

Спроможності партнерів заточені під інший формат. Те, що ми отримуємо, побудовано під тактику "не кількість, а якість". Їхня внутрішня політика відрізняється від російської,

– наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Тобто Росія теж має свої проблеми, аби перевести економіку на воєнні рейки, але їм простіше, вважає Жовтенко. Їхня економіка керується в ручному режимі. Натомість наші партнери не очікували таких ризиків. Тому цей комплекс проблем і факторів теж треба враховувати.

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