Тепер країна-агресорка готується до затяжного конфлікту, про що свідчить її намір збільшити витрати на оборону у наступному році.

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Бюджет Росії на 2024 рік

У 2024 році Росія значно збільшить витрати на оборону. Якщо у 2023 вони становили 6,4 трильйона рублів, то у наступному році зростуть до 10,8 трильйона рублів.

Крім того, витрати на секретні або невизначені статті збільшаться майже вдвічі: з 6,5 до 11,1 трильйона рублів, що становитиме 30 відсотків загальних бюджетних витрат.

На соціальну політику Росія витратить 7,5 трильйона рублів проти 6,5 у 2023 році.

У проєкті бюджету на новий рік передбачені загальні витрати на рівні 36,6 трильйона рублів, що на 15 відсотків більше, ніж у 2023 році.

Слід зауважити, що видатки на оборону значно перевищать видатки на соціальні потреби. Кремль наважився на такий крок навіть попри те, що наступного року заплановані президентські вибори, а економіка країни досі перебуває під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій.

Звідки Росія планує брати гроші на війну

Уряд країни-агресорки прогнозує надходження до бюджету понад 35 трильйона рублів, що на 22 відсотки більше, ніж у 2023 році. Крім того, він очікує на збільшення доходів від нафти і газу. У Кремлі впевнені, що ті зростуть наступного року майже на чверть до 11,5 трильйона рублів.

Крім того, країна-агресорка планує покінчити із продажем бізнес-активів іноземних компаній, які вийшли з російського ринку. У 2023 році уряд отримає 114,5 мільярда рублів від цього продажу і 2,1 мільярда рублів у 2024 році.

Росія вкладає мільярди, аби розколоти світ

Під час візиту до Канади президент Зеленський наголосив, що країна-агресорка витрачає великі кошти на поширення своєї пропаганди. Часом це дається взнаки на допомозі інших країн Україні. Росія намагається впливати на думки суспільства у різних державах, намагається маніпулювати державними інституціями та окремими політиками.

Вкладає мільярди, щоб розділити Європу, розділити США, розділити світ. Мають великий вплив і постійно впливають на Африканський континент, працюють з Латинською Америкою. З цим боротися складно,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що не можна допустити, щоб Росія розділила світ.