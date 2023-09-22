Країна-терористка працює зі своїми наративами всюди. Зокрема, з суспільствами та окремими політиками. А також – з державними інституціями та політичними партіями. У різних країнах світу.

Зверніть увагу Зустріли тривалими оваціями: Зеленський виступив на урочистому засіданні парламенту Канади

Зеленський наголосив, що Росія працює дуже потужно.

Вкладає мільярди, щоб розділити Європу, розділити США, розділити світ. Мають великий вплив і постійно впливають на Африканський континент, працюють з Латинською Америкою. З цим боротися складно,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що завданням України та світових журналістів є об'єднати суспільство. Окрім того, Зеленський наголосив, що сподівається на допомогу Трюдо. Він має потужні зв'язки з різними країнами.

Президент наголосив, що не можна допустити, аби Росія спровокувала розділення думок.

Канада оголосила про новий пакет допомоги

Трюдо наголосив, що Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Щоб довести серйозність своїх намірів, країна виділяє новий пакет військової допомоги. Мовиться про 650 мільйонів упродовж трьох років. Зокрема, за ці гроші Україні нададуть 50 броньованих машин.