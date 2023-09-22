Страна-террористка работает со своими нарративами повсюду. В частности с обществами и отдельными политиками. А также – с государственными институтами и политическими партиями. В разных странах мира.

Обратите внимание Встретили длительными овациями: Зеленский выступил на торжественном заседании парламента Канады

Зеленский подчеркнул, что Россия работает очень мощно.

Вкладывает миллиарды, чтобы разделить Европу, разделить США, разделить мир. Оказывают большое влияние и постоянно влияют на Африканский континент, работают с Латинской Америкой. С этим бороться сложно,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что задача Украины и мировых журналистов – объединить общество. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что надеется на помощь Трюдо. Он имеет мощные связи с разными странами.

Президент подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Россия спровоцировала разделение мнений.

Канада объявила о новом пакете помощи

Трюдо подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Чтобы доказать серьезность своих намерений, страна выделяет новый пакет военной помощи. Речь идет о 650 миллионах в течение трех лет. В частности, за эти деньги Украине предоставят 50 бронированных машин.