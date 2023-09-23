Теперь страна-агрессорка готовится к затяжному конфликту, о чем свидетельствует ее намерение увеличить расходы на оборону в следующем году.

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Бюджет России на 2024 год

В 2024 году Россия значительно увеличит расходы на оборону. Если в 2023 году они составляли 6,4 триллиона рублей, то в следующем году возрастут до 10,8 триллиона рублей.

Кроме того, расходы на секретные или неопределенные статьи увеличатся почти вдвое: с 6,5 до 11,1 триллиона рублей, что составит 30 процентов общих бюджетных расходов.

На социальную политику Россия потратит 7,5 триллиона рублей против 6,5 в 2023 году.

В проекте бюджета на новый год предусмотрены общие расходы на уровне 36,6 триллиона рублей, что на 15 процентов больше, чем в 2023 году.

Следует заметить, что расходы на оборону значительно превысят расходы на социальные нужды. Кремль решился на такой шаг даже несмотря на то, что в следующем году запланированы президентские выборы, а экономика страны по-прежнему находится под давлением беспрецедентных международных санкций.

Откуда Россия планирует брать деньги на войну

Правительство страны-агрессорки прогнозирует поступления в бюджет более 35 триллионов рублей, что на 22 процента больше, чем в 2023 году. Кроме того, оно ожидает увеличения доходов от нефти и газа. В Кремле уверены, что те вырастут в следующем году почти на четверть до 11,5 триллиона рублей.

Кроме того, страна-агрессорка планирует покончить с продажей бизнес-активов иностранных компаний, вышедших с российского рынка. В 2023 году правительство получит 114,5 млрд рублей от этой продажи и 2,1 млрд рублей в 2024 году.

Россия вкладывает миллиарды, чтобы расколоть мир

Во время визита в Канаду президент Зеленский подчеркнул, что страна-агрессорка тратит большие средства на распространение своей пропаганды. Иногда это сказывается на помощи других стран Украине. Россия пытается влиять на мнения общества в разных государствах, пытается манипулировать государственными институтами и отдельными политиками.

Вкладывает миллиарды, чтобы разделить Европу, разделить США, разделить мир. Оказывают большое влияние и постоянно влияют на Африканский континент, работают с Латинской Америкой. С этим бороться сложно,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Россия разделила мир.