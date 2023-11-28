Та попри такі суми, Росія все ж просить допомоги: у Північної Кореї – снаряди, у Ірану – безпілотники. Про це 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.
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"Навіть ті гроші, які виділяються, частину з них в традиціях Шойгу "розпиляють" і покладуть у кишені. Частина провалиться у неефективність російського виробництва і економіки", – відзначив експерт.
Фінансування російської армії
Росія у своїх витратах на армію досягла рекорду за часів СРСР. Але ВПК країни-агресорки віддзеркалює підхід керівництва: вони беруть кількістю, а не якістю. Така тактика не завжди працює.
"Наші удари по логістиці псують загальну картину. Кількість, а не якість має для росіян зворотну сторону. Бо чим більша в тебе кількість, війська, тим більше ти залежиш від логістики і постачання", – пояснив Жовтенко.
Тарас Жовтенко про фінансування армії у Росії: дивитись відео
Натомість українські сили заточені під якість. Але для цього теж треба мати відповідний ресурс, а головне – запас. Росіян значно більше і необхідні відповідні засоби ураження, щоб ліквідовувати особовий склад і техніку ворога.
Спроможності партнерів заточені під інший формат. Те, що ми отримуємо, побудовано під тактику "не кількість, а якість". Їхня внутрішня політика відрізняється від російської,
– наголосив експерт з міжнародної безпеки.
Тобто Росія теж має свої проблеми, аби перевести економіку на воєнні рейки, але їм простіше, вважає Жовтенко. Їхня економіка керується в ручному режимі. Натомість наші партнери не очікували таких ризиків. Тому цей комплекс проблем і факторів теж треба враховувати.
Витрати Росії на війну: основне
- За один рік на "національну оборону" Росія витратить 10,775 трильйона рублів. Частка військових витрат за загальної цифри бюджету в 36,66 трильйона рублів досягне 29,5%. Ще понад 3 трильйони росіяни виділили на "національну безпеку": МВС, росгвардію та інші служби. Тобто загальний відсоток досягає 40.
- Путін намагається перекласти тягар витрат на регіони й окуповані території. Російські глибинки завжди ходили з протягнутою рукою і це була головна політика Кремля, мовляв вони не зможуть вижити без центру.
- Через витрати на армію та силові структури, росіяни скорочують видатки на інші галузі. Зокрема, економіку, медицину, здоров'я. А от видатки на державні так звані ЗМІ залишаться на рівні минулого року.