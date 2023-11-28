Но, несмотря на такие суммы, Россия все же просит помощи: у Северной Кореи – снаряды, у Ирана – беспилотники. Об этом 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.
Смотрите также В 2024 году Россия почти удвоит расходы на войну в Украине, – Bloomberg
"Часть из выделенных денег в традициях Шойгу "распилят" и положат в карманы. Часть провалится в неэффективность российского производства и экономики", – отметил эксперт.
Финансирование российской армии
Россия в своих расходах на армию достигла рекорда со времен СССР. Но ВПК страны-агрессора отражает подход руководства: они берут количеством, а не качеством. Такая тактика не всегда работает.
"Наши удары по логистике портят общую картину. Количество, а не качество имеет для россиян обратную сторону. Потому что чем больше у тебя количество, войска, тем больше ты зависишь от логистики и поставок", – пояснил Жовтенко.
Тарас Жовтенко о финансировании армии в России: смотреть видео
В то же время украинские силы заточены под качество. Но для этого тоже нужно иметь соответствующий ресурс, а главное – запас. Россиян гораздо больше и необходимы соответствующие средства поражения, чтобы ликвидировать личный состав и технику врага.
Возможности партнеров заточены под другой формат. То, что мы получаем, построено под тактику "не количество, а качество". Их внутренняя политика отличается от российской,
– подчеркнул эксперт по международной безопасности.
То есть у России тоже есть свои проблемы, чтобы перевести экономику на военные рельсы, но им проще, считает Жовтенко. Их экономика управляется в ручном режиме. Наши партнеры не ожидали таких рисков. Поэтому этот комплекс проблем и факторов тоже следует учитывать.
Расходы России на войну: основное
- За один год на "национальную оборону" Россия потратит 10,775 триллиона рублей. Доля военных расходов по общей цифре бюджета в 36,66 триллиона рублей достигнет 29,5%. Еще более 3 триллионов россияне выделили на "национальную безопасность": МВД, росгвардию и другие службы. То есть, общий процент достигает 40.
- Путин пытается переложить бремя расходов на регионы и оккупированные территории. Российские глубинки всегда ходили с протянутой рукой и это была главная политика Кремля, мол, они не смогут выжить без центра.
- Из-за расходов на армию и силовые структуры, россияне сокращают расходы на другие отрасли. В частности, экономику, медицину, здоровье. А вот расходы на государственные так называемые СМИ останутся на уровне в прошлого года.