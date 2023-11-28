Но, несмотря на такие суммы, Россия все же просит помощи: у Северной Кореи – снаряды, у Ирана – беспилотники. Об этом 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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"Часть из выделенных денег в традициях Шойгу "распилят" и положат в карманы. Часть провалится в неэффективность российского производства и экономики", – отметил эксперт.

Финансирование российской армии

Россия в своих расходах на армию достигла рекорда со времен СССР. Но ВПК страны-агрессора отражает подход руководства: они берут количеством, а не качеством. Такая тактика не всегда работает.

"Наши удары по логистике портят общую картину. Количество, а не качество имеет для россиян обратную сторону. Потому что чем больше у тебя количество, войска, тем больше ты зависишь от логистики и поставок", – пояснил Жовтенко.

Тарас Жовтенко о финансировании армии в России: смотреть видео

В то же время украинские силы заточены под качество. Но для этого тоже нужно иметь соответствующий ресурс, а главное – запас. Россиян гораздо больше и необходимы соответствующие средства поражения, чтобы ликвидировать личный состав и технику врага.

Возможности партнеров заточены под другой формат. То, что мы получаем, построено под тактику "не количество, а качество". Их внутренняя политика отличается от российской,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.

То есть у России тоже есть свои проблемы, чтобы перевести экономику на военные рельсы, но им проще, считает Жовтенко. Их экономика управляется в ручном режиме. Наши партнеры не ожидали таких рисков. Поэтому этот комплекс проблем и факторов тоже следует учитывать.

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