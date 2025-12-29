Путін заборонив виконувати рішення міжнародних судів

У Росії більше не підлягають виконанню постанови іноземних судів, наділених повноваженнями в сфері кримінального судочинства без російської участі. Відповідний закон підписав російський президент Володимир Путін.

Про це пише 24 Канал із посиланням на видання "Радіо Свобода".

Дивіться також Це реально так, – Сирський вказав на велику проблему Росії зараз

Що відомо про заборону виконання рішення міжнародних судів у Росії?

Згідно з документом, що підписав диктатор, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Раніше голова Асоціації правників Росії Володимир Груздєв уточнював, що цей закон застосовуватимуть, наприклад, для вироків Міжнародного кримінального суду (МКС). Окрім рішень МКС, за словами юристів, під обмеження потрапить і можливий трибунал щодо України.

Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм закидають відповідальність за вивезення українських дітей на непідконтрольні Києву території. Росія звинувачення у депортації дітей категорично відкидає.

Останні новини Росії