Путин запретил выполнять решения международных судов

В России больше не подлежат исполнению постановления иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства без российского участия. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Радио Свобода".

Смотрите также Это реально так, – Сырский указал на большую проблему России сейчас

Что известно о запрете исполнения решения международных судов в России?

Согласно документу, что подписал диктатор, не будут выполняться постановления международных судебных органов, компетенция которых не основывается на международном договоре или резолюциях Совета безопасности ООН.

Ранее председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнял, что этот закон будут применять, например, для приговоров Международного уголовного суда (МУС). Кроме решений МУС, по словам юристов, под ограничения попадет и возможный трибунал по Украине.

Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им вменяют ответственность за вывоз украинских детей на неподконтрольные Киеву территории. Россия обвинения в депортации детей категорически отвергает.

Последние новости России