Про це пише 24 Канал із посиланням на видання "Радіо Свобода".
Що відомо про заборону виконання рішення міжнародних судів у Росії?
Згідно з документом, що підписав диктатор, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.
Раніше голова Асоціації правників Росії Володимир Груздєв уточнював, що цей закон застосовуватимуть, наприклад, для вироків Міжнародного кримінального суду (МКС). Окрім рішень МКС, за словами юристів, під обмеження потрапить і можливий трибунал щодо України.
Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм закидають відповідальність за вивезення українських дітей на непідконтрольні Києву території. Росія звинувачення у депортації дітей категорично відкидає.
Нагадаємо, що російський дипломат Сергій Лавров заявив, буцімто Україна здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію Путіна у Новгородській області в ніч проти 29 грудня. Окупанти нібито знищили 91 дрон, ніхто не постраждав і нічого не пошкоджено.
Помічник Путіна Ушаков розповів: Трамп нібито був шокований і обурений атакою на резиденцію Путіна. Диктатор попередив, що "дасть відповідь на терористичні дії".
До слова, в Інституті вивчення війни пояснили, що Кремль прагне не лише територіальних поступок України, а й обмеження діяльності НАТО та змін у системі європейської безпеки. Заяви Путіна суперечать пропозиціям Трампа у рамках мирної угоди, зокрема Росія відкидає гарантії безпеки для України, запропоновані Європою.