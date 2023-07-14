"Вагнера" більше не існує: Подоляк припустив, чи вбереже це Путіна від нового заколоту

Володимир Путін не довіряє своїм кадровим військовим та парамілітарним організаціям, що до них наближені. Російський диктатор намагається посилити росгвардію, щоб зберегти свою владу, адже ймовірність нового заколоту проти нього є досить високою.

Таку думку 24 Каналу висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він вважає, що "Вагнера", як самостійної структури, вже не існує через страх Путіна перед силовиками.

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Якою буде доля "Вагнера"

Як пояснив радник ОПУ, у Росії вже є план щодо застосування колишніх найманців Євгєнія Пригожина. Одна з частин ПВК "Вагнер" (включно з центрами комплектації) перейде на роботу в Міноборони. Ці люди будуть воювати й надалі, але будуть розосереджені по різних військових частинах.

Інша, найбільш людиноненависницька частина "Вагнеру" стане частиною росгвардії, на базі якої створять загони підтримки путінської вертикалі. Їх задіюватимуть, якщо в Росії почнуться якісь неконтрольовані процеси.

Хоча, на думку Подоляка, це ілюзія, адже росгвардія завжди буде розбігатися, навіть якщо її посилить якась кількість "Вагнеру".

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Невелика частина ПВК "Вагнер" залишиться в Білорусі. Це такий собі подарунок для Лукашенка: військові злочинці навчатимуть жорстокості його спецпризначенців для протидії масовим заворушенням.

Також у напередодні заколоту у "Вагнера" залишались африканські активи. Але зараз у Сирії та Центральноафриканській республіці позиції найманців похитнулися.

Зверніть увагу! За повідомленням Reuters, днями з Центральноафриканської республіки виїхало кількасот російських найманців. У коментарі для ЗМІ представники тамтешнього режиму повідомили, що вагнерівці поїхали з країни через "ротацію". Водночас у Сирії найманці Пригожина втратили контроль над своїми об'єктами під тиском регулярних сил Росії та сирійських військових.

"Тому, на мою думку, ніхто не залишить Вагнеру контроль над корисними копалинами та урядами низки країн. Замість них туди відправлять загони на базі росгвардії", – переконаний радник ОПУ.

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Новий заколот проти Путіна

На думку Подоляка, навіть озираючись на історію генерала Івана Попова, можна зрозуміти, що у Росії є величезна проблема з контролем мілітарних і парамілітарних структур, що пов’язані з міністерством оборони.

Це зумовлено тим, що Путін не довіряє ГРУ та ФСБ, які під час заколоту Пригожина зайняли відсторонену позицію. Через це низку генералів, включно з Сєргєєм Суровікіним, відсторонили від прийняття рішень на фронті, і найімовірніше зараз дають покази щодо заколоту Пригожина.

"Це все говорить про те, що ерозія силової вертикалі в Росії набирає обертів. Цей процес гниття точно призведе до потужного заколоту, який стане можливим після низки тактичних поразок Росії на фронті", – переконаний радник ОПУ.

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