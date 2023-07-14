"Вагнера" больше не существует: Подоляк предположил, убережет ли это Путина от нового мятежа

Владимир Путин не доверяет своим приближенным кадровым военным и парамилитарным организациям. Российский диктатор пытается усилить росгвардию, чтобы сохранить свою власть, ведь вероятность нового мятежа против него достаточно высока.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он считает, что "Вагнера", как самостоятельной структуры, уже не существует из-за страха Путина перед силовиками.

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Какова судьба "Вагнера"

Как пояснил советник ОПУ, у России уже есть план по применению бывших наемников Евгения Пригожина. Одна из частей ЧВК "Вагнер" (включая центры комплектации) перейдет на работу в Минобороны. Эти люди будут воевать и дальше, но будут рассредоточены по разным воинским частям.

Другая, самая человеконенавистническая часть "Вагнера" станет частью росгвардии, на базе которой создадут отряды поддержки путинской вертикали. Их будут действовать, если в России начнутся какие-то неконтролируемые процессы.

Хотя, по мнению Подоляка, это иллюзия, ведь росгвардия всегда будет разбегаться, даже если ее усилит какое-то количество "Вагнера".

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Небольшая часть ЧВК "Вагнер" останется в Белоруссии. Это подарок для Лукашенко: военные преступники будут обучать жестокости его спецназовцев для противодействия "массовым беспорядкам".

Также в преддверии мятежа у "Вагнера" оставались африканские активы. Но сейчас в Сирии и Центральноафриканской республике позиции наемников пошатнулись.

Обратите внимание! По сообщению Reuters, на днях из Центральноафриканской республики уехало несколько сотен российских наемников. В комментарии для СМИ представители тамошнего режима сообщили, что вагнеровцы уехали из страны из-за "ротации". В то же время в Сирии наемники Пригожина потеряли контроль над своими объектами под давлением регулярных сил России и сирийских военных.

"Поэтому, по моему мнению, никто не оставит Вагнеру контроль над полезными ископаемыми и правительствами ряда африканских стран. Вместо них туда отправят отряды на базе росгвардии", – убежден советник ОПУ.

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Новый мятеж против Путина

По мнению Подоляка, даже оглядываясь на историю генерала Ивана Попова, можно понять, что у России есть огромная проблема с контролем милитарных и парамилитарных структур, связанных с министерством обороны.

Это обусловлено тем, что Путин не доверяет ГРУ и ФСБ, которые во время мятежа Пригожина заняли отстраненную позицию. Поэтому ряд генералов, включая Сергея Суровикина, отстранили от принятия решений на фронте, и они, скорее всего, сейчас дают показания по мятежу Пригожина.

"Это все говорит о том, что эрозия силовой вертикали в России набирает обороты. Этот процесс гниения точно приведет к мощному мятежу, который станет возможным после ряда тактических поражений России на фронте", – убежден советник ОПУ.

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