Поліція викрила найманців ПВК "Вагнера": серед підозрюваних є українець

Правоохоронці повідомили про підозру в найманстві двом громадянам Молдови. Також державну зраду інкримінують українцю, який воював в ПВК "Вагнера".

Про викриття фігурантів та фіксацію їхньої протиправної діяльності повідомила Національна поліція України.

Що відомо про нові підозри від поліції?

Двоє громадян Молдови, які відбували покарання у виправних колоніях на території Росії за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, приєдналися до ПВК "Вагнера". Після підготовки фігуранти отримали озброєння та військову форму без розпізнавальних знаків і відправились до штурмових підрозділів в Україну.

Поліцейські зазначили, що вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, зокрема в Бахмутському районі Донецької області.

За участь у бойових діях на боці російської федерації обох іноземців було нагороджено медалями від ПВК "Вагнера", а також державною нагородою російської федерації – медаллю "За відвагу". Один із них у 2023 році добровільно продовжив контракт ще на шість місяців,

– повідомили в поліції.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції України повідомили цим особам про підозру у вчиненні найманства. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також оголошено про підозру у державній зраді громадянину України, який у 2022 році, перебуваючи на тимчасово окупованій території, добровільно уклав контракт із ПВК "Вагнера" та перейшов на бік ворога.

Як Росія посилає воювати в Україну іноземців?