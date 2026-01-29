Полиция разоблачила наемников ЧВК "Вагнера": среди подозреваемых есть украинец

Правоохранители сообщили о подозрении в наемничестве двум гражданам Молдовы. Также государственную измену инкриминируют украинцу, который воевал в ЧВК "Вагнера".

О разоблачении фигурантов и фиксации их противоправной деятельности сообщила Национальная полиция Украины.

Что известно о новых подозрениях от полиции?

Двое граждан Молдовы, которые отбывали наказание в исправительных колониях на территории России за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, присоединились к ЧВК "Вагнера". После подготовки фигуранты получили вооружение и военную форму без опознавательных знаков и отправились в штурмовые подразделения в Украине.

Полицейские отметили, что они участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины, в частности в Бахмутском районе Донецкой области.

За участие в боевых действиях на стороне российской федерации оба иностранца были награждены медалями от ЧВК "Вагнера", а также государственной наградой российской федерации – медалью "За отвагу". Один из них в 2023 году добровольно продлил контракт еще на шесть месяцев,

– сообщили в полиции.

На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции Украины сообщили этим лицам о подозрении в совершении наемничества. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Также объявлено о подозрении в государственной измене гражданину Украины, который в 2022 году, находясь на временно оккупированной территории, добровольно заключил контракт с ЧВК "Вагнера" и перешел на сторону врага.

Как Россия посылает воевать в Украину иностранцев?