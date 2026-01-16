Як працювала схема з виробництва підроблених батарейок?

Спільна операція кіберполіції та Бюро економічної безпеки дозволила викрити злочинне угруповання, яке організувало незаконне виробництво елементів живлення. Зловмисники налагодили промисловий випуск сфальсифікованої продукції, використовуючи спеціалізоване обладнання для друку упаковки з логотипами відомих світових марок, пише 24 Канал з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Підроблені батарейки становили потенційну небезпеку для споживачів, оскільки не проходили жодних перевірок на відповідність стандартам безпеки. Попри це, реалізація велася у великих обсягах через різні канали збуту.

Детективи БЕБ разом із оперативниками кіберполіції провели комплекс процесуальних заходів, включно з обшуками та експертизами, що дозволило зібрати достатню доказову базу.



Батарейки, які ще не встигли продати / Фото Департамент кіберполіції Національної поліції України

Організатору схеми повідомили про підозру в організації та незаконному використанні знаків для товарів і послуг, вчиненому організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Двоє його спільників також отримали підозри за участь у цій протиправній діяльності.

Судова установа вже визначила запобіжні заходи для всіх трьох фігурантів у формі застави – кожному приблизно по 200 тисяч гривень. Досудове розслідування продовжується, правоохоронці з'ясовують усі обставини справи та можливу причетність інших осіб до незаконного бізнесу.

Яку небезпеку несуть підробні елементи живлення?

Підроблені елементи живлення становлять серйозну загрозу як для безпеки користувачів, так і для навколишнього середовища, пише TESLA-Batteries. При купівлі контрафактних батарейок чи акумуляторів, особливо автомобільних, ви не лише втрачаєте гроші, а й піддаєте ризику власну безпеку, оскільки невідомо з яких екологічно небезпечних матеріалів зібрано товар.

Підроблені батарейки можуть бути виготовлені за застарілою технологією з матеріалів сумнівної якості, що робить їх абсолютно ненадійними. Такі вироби не мають дійсної гарантії, не тестуються, швидко виходять з ладу та можуть спричинити несправності в обладнанні або навіть пожежу.

При нагріванні підроблені елементи живлення виділяють в атмосферу діоксини та свинець, які завдають шкоди всьому живому й особливо людям. В цілому до складу батарейок входять ртуть, кадмій, нікель, сполуки марганцю, цинк, свинець та літій. Якщо все це неправильно захищено в корпусі завдяки недбалому виробництву, така батарейка може призвести до потрапляння токсинів у живі організми, що накопичуються в рослинах і тваринах.

У людському організмі важкі метали накопичуються, викликаючи ураження органів, погіршення репродуктивних здібностей, генетичні зміни, ураження печінки та нирок, а також онкологічні захворювання.