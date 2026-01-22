Трамп хоче застосувати Раду миру щодо України: як президент США пояснив це у Давосі

Одним з ключових питань під час економічного форуму у Давосі стало створення Ради миру. Воно фактично витіснило українську повістку, питання укладання угоди між Україною та США з першої позиції у порядку денному.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, здається що Дональд Трамп передумав підписувати угоду, а натомість просуває ідею створення Ради миру. Ще однією темою є ескалація навколо Гренландії.

Навіщо Трампу створення Рада миру для України?

Щодо Ради миру, то спершу її створювали як тимчасовий керівний механізм для того, щоб адмініструвати ситуацію в Секторі Гази після укладання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС. Втім тепер президент США хоче поширити її дію для врегулювання російсько-української війни.

У своєму виступі Трамп неодноразово критикував ООН, називаючи цю організацію неефективною у розв'язанні сучасних конфліктів. Саме це нібито стало підставою для створення окремого формату поза структурою Організації Об'єднаних Націй,

– пояснила ведуча 24 Каналу.

Запрошення туди Росії, Китаю, Угорщини, Білорусі та ще багатьох інших країн, які явно не є союзниками України, – свідчить про прагнення Сполучених Штатів повністю змінити підхід до врегулювання війни в Україні. А також сформувати власну переговорну платформу, яка існуватиме поза межами всіх класичних інституцій.

На полях саміту, який триватиме до 23 січня, ще очікують переговорів за участю Дональда Трампа та європейських лідерів. Можливо, у Давос також приїде Володимир Зеленський. Це означатиме, що в українсько-американських переговорах є прогрес.

Що про Україну говорять у Давосі?