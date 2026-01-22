Трамп хоче застосувати Раду миру щодо України: як президент США пояснив це у Давосі
- Дональд Трамп запропонував створення Ради миру для врегулювання російсько-української війни, він критикував ООН за неефективність.
- Однією з ключових тем форуму стала не Україна, а загострення навколо Гренландії та створення нової платформи для переговорів.
Одним з ключових питань під час економічного форуму у Давосі стало створення Ради миру. Воно фактично витіснило українську повістку, питання укладання угоди між Україною та США з першої позиції у порядку денному.
Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, здається що Дональд Трамп передумав підписувати угоду, а натомість просуває ідею створення Ради миру. Ще однією темою є ескалація навколо Гренландії.
Навіщо Трампу створення Рада миру для України?
Щодо Ради миру, то спершу її створювали як тимчасовий керівний механізм для того, щоб адмініструвати ситуацію в Секторі Гази після укладання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС. Втім тепер президент США хоче поширити її дію для врегулювання російсько-української війни.
У своєму виступі Трамп неодноразово критикував ООН, називаючи цю організацію неефективною у розв'язанні сучасних конфліктів. Саме це нібито стало підставою для створення окремого формату поза структурою Організації Об'єднаних Націй,
– пояснила ведуча 24 Каналу.
Запрошення туди Росії, Китаю, Угорщини, Білорусі та ще багатьох інших країн, які явно не є союзниками України, – свідчить про прагнення Сполучених Штатів повністю змінити підхід до врегулювання війни в Україні. А також сформувати власну переговорну платформу, яка існуватиме поза межами всіх класичних інституцій.
На полях саміту, який триватиме до 23 січня, ще очікують переговорів за участю Дональда Трампа та європейських лідерів. Можливо, у Давос також приїде Володимир Зеленський. Це означатиме, що в українсько-американських переговорах є прогрес.
Що про Україну говорять у Давосі?
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що російський диктатор нібито готовий підписати мирну угоду з Україною. Попри те, що Кремль не демонструє готовності домовлятися, американська делегація 22 січня вирушить до Москви. Там відбудуться переговори з Володимиром Путіним.
Колишній посланець США Кіт Келлог запевнив, що Росія не зможе виграти війну, тому вже шукає способів, щоб "гідно з неї війни". Втім поки не знає, як це зробити, щоб не показати свого провалу. На думку Келлога, зима справді буде дуже важкою для українців, але вже у березні-квітні перевага буде на боці України.
Дональд Трамп у своєму виступі сказав, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Давосі. Він наголосив, що Путін хоче мирної угоди, а невдовзі "людей, які робили все це в Україні", притягнуть до відповідальності. Втім залагоджувати цей конфлікт має насамперед Європа.