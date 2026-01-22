Трамп хочет применить Совет мира в отношении Украины: как президент США объяснил это в Давосе
- Дональд Трамп предложил создание Совета мира для урегулирования российско-украинской войны, он критиковал ООН за неэффективность.
- Одной из ключевых тем форума стала не Украина, а обострение вокруг Гренландии и создание новой платформы для переговоров.
Одним из ключевых вопросов во время экономического форума в Давосе стало создание Совета мира. Оно фактически вытеснило украинскую повестку, вопрос заключения соглашения между Украиной и США с первой позиции во время встречи.
Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, кажется что Дональд Трамп передумал подписывать соглашение, а взамен продвигает идею создания Совета мира. Еще одной темой является эскалация вокруг Гренландии.
Зачем Трампу создание Совета мира для Украины?
Что касается Совета мира, то сначала его создавали как временный руководящий механизм для того, чтобы администрировать ситуацию в Секторе Газа после заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Впрочем теперь президент США хочет распространить ее действие для урегулирования российско-украинской войны.
В своем выступлении Трамп неоднократно критиковал ООН, называя эту организацию неэффективной в решении современных конфликтов. Именно это якобы стало основанием для создания отдельного формата вне структуры Организации Объединенных Наций,
– объяснила ведущая 24 Канала.
Приглашение туда России, Китая, Венгрии, Беларуси и еще многих других стран, которые явно не являются союзниками Украины, – свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов полностью изменить подход к урегулированию войны в Украине. А также сформировать собственную переговорную платформу, которая будет существовать за пределами всех классических институтов.
На полях саммита, который продлится до 23 января, еще ожидают переговоров с участием Дональда Трампа и европейских лидеров. Возможно, в Давос также приедет Владимир Зеленский. Это будет означать, что в украинско-американских переговорах есть прогресс.
Что об Украине говорят в Давосе?
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что российский диктатор якобы готов подписать мирное соглашение с Украиной. Несмотря на то, что Кремль не демонстрирует готовности договариваться, американская делегация 22 января отправится в Москву. Там состоятся переговоры с Владимиром Путиным.
Бывший посланник США Кит Келлог заверил, что Россия не сможет выиграть войну, поэтому уже ищет способы, чтобы "достойно из нее войны". Впрочем пока не знает, как это сделать, чтобы не показать своего провала. По мнению Келлога, зима действительно будет очень тяжелой для украинцев, но уже в марте-апреле преимущество будет на стороне Украины.
Дональд Трамп в своем выступлении сказал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Давосе. Он отметил, что Путин хочет мирного соглашения, а вскоре "людей, которые делали все это в Украине", привлекут к ответственности. Впрочем улаживать этот конфликт должна прежде всего Европа.