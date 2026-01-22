Путін торгується, – у Зеленського відповіли, чи зможе Рада миру натиснути на Росію
- Трамп як альтернативу ООН передбачив новий орган – Раду миру, для постійного членства в якій держави мають зробити грошовий внесок.
- Путін пропонує США взяти цей внесок з заморожених російських активів; очільник Кремля вдає, що буде грати за правилами Трампа.
Президент США утворив Раду миру. Членський внесок для постійного перебування в ній становить 1 мільярд доларів. Путін пропонує Штатам взяти цю суму з заморожених російських активів, аби Росія стала членом цього союзу. Трамп прагматичний, тому може погодитись на це.
Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що в США нині зберігаються 8,6 мільярда доларів заморожених активів Росії.
Дивіться також Запросив і Зеленського, і Путіна: що ховається за Радою миру і який хитрий задум Трампа
Рада миру як альтернатива ООН, але без права вето
На думку радника керівника ОПУ, якщо ця Рада миру допоможе розв'язати певні проблеми в контексті російсько-української війни, то не варто відкидати її з порядку денного. Коментуючи запрошення вступити туди Росії Подоляк нагадав, що сьогодні вона в ООН також присутня.
Ба більше в Радбезі ООН Росія використовує інструмент під назвою право вето для того, аби шантажувати інші держави, блокувати певні рішення. Тому, з його слів, він спокійно ставиться до того, що Трамп пропонує Росії та іншим країнам, зокрема Білорусі, вступити до ініційованої ним Ради миру.
"Треба подивитися, який механізм розв'язання проблем буде в Раді миру, бо в ООН його, на жаль, немає. Там збирається Радбез, є постійні члени й періодичні, але ніяких рішень не ухвалюється, бо триває обговорення, а за ним накладається вето. Там або одна сторона його використовує (Китай, Росія), або інша (США, Велика Британія, Франція)", – пояснив Подоляк.
Сьогодні механізм ООН не працює, не дає потрібного результату. Трамп на тлі цього як раз і намагається знайти альтернативу, де можна було б зібрати представників країн і реально ухвалювати певні рішення, без права вето.
Якщо є консенсус, держави ухвалили рішення щодо певної країни, то, зі слів Подоляка, вона має його виконати. У випадку, якщо вона цього не робитиме, то, беручи до уваги агресивність та ініціативність Трампа, ймовірно, що відразу будуть вводитись мита, обмеження стосовно неї. Така доля може спіткати й Росію.
Які цілі переслідує очільник Кремля?
Щодо присутності Росії в Раді миру, то Путін, як зазначив радник керівника ОПУ, просто хоче відкупитися задешево. Адже що таке 1 мільярд доларів? Він, розв'язавши війну проти України, завдав збитків на понад 600 мільярдів.
Коли після війни будуть пораховані всі збитки, завдані Росією, то буде понад трильйон. І тепер він з барського плеча пропонує той мільярд, а ще каже, що заморожені активи можна використати на відновлення територій, які він захопив. Путін торгується,
– пояснив Подоляк.
Російський диктатор хоче вдавати, що гратиме за правилами Трампа, щоб мати нейтральну позицію США щодо Росії. Крім того, він прагне відтермінувати використання Вашингтоном інструментів примусу у свій бік.
Рада миру: в Давосі підписали її статут
У Швейцарії 22 січня, де проходить Всесвітній економічний форум, американський президент підписав статут Ради миру, вона отримала статут міжнародної структури. Очолювати цей орган буде Дональд Трамп. До складу учасників вже увійшла низка країн, зокрема Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Єгипет.
Спочатку Рада миру створювалася для того, аби контролювати ситуацію в Секторі Гази, аби там був мир і відновлення. Нині ж Трамп планує застосувати її щодо України. Він назвав ООН – неефективною організацією, яка не спроможна розв'язувати конфлікти, які нині існують.
Окрім України, Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану Трамп запросив вступити в Раду миру інші країни світу. Зокрема Францію, Італію, Велику Британію, Польщу, Німеччину, країни Азії, Близького Сходу, Океанії, Америки.