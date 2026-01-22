Путин торгуется, – у Зеленского ответили, сможет ли Совет мира надавить на Россию

Президент США создал Совет мира. Членский взнос для постоянного пребывания в нем составляет 1 миллиард долларов. Путин предлагает Штатам взять эту сумму из замороженных российских активов, чтобы Россия стала членом этого союза. Трамп прагматичный, поэтому может согласиться на это.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что в США сейчас хранятся 8,6 миллиардов долларов замороженных активов России.

Смотрите также Пригласил и Зеленского, и Путина: что скрывается за Советом мира и какой хитрый замысел Трампа

Совет мира как альтернатива ООН, но без права вето

По мнению советника руководителя ОПУ, если этот Совет мира поможет решить определенные проблемы в контексте российско-украинской войны, то не стоит отбрасывать его с повестки дня. Комментируя приглашение вступить туда России Подоляк напомнил, что сегодня она в ООН также присутствует.

Более того, в Совбезе ООН Россия использует инструмент под названием право вето для того, чтобы шантажировать другие государства, блокировать определенные решения. Поэтому, по его словам, он спокойно относится к тому, что Трамп предлагает России и другим странам, в частности Беларуси, вступить в инициированный им Совет мира.

"Надо посмотреть, какой механизм решения проблем будет в Совете мира, потому что в ООН его, к сожалению, нет. Там собирается Совбез, есть постоянные члены и периодические, но никаких решений не принимается, потому что идет обсуждение, а за ним накладывается вето. Там или одна сторона его использует (Китай, Россия), или другая (США, Великобритания, Франция)", – объяснил Подоляк.

Сегодня механизм ООН не работает, не дает нужного результата. Трамп на фоне этого как раз и пытается найти альтернативу, где можно было бы собрать представителей стран и реально принимать определенные решения, без права вето.

Если есть консенсус, государства приняли решение по определенной стране, то, по словам Подоляка, она должна его выполнить. В случае, если она этого не будет делать, то, принимая во внимание агрессивность и инициативность Трампа, вероятно, что сразу будут вводиться пошлины, ограничения в отношении нее. Такая судьба может постигнуть и Россию.

Какие цели преследует глава Кремля?

Относительно присутствия России в Совете мира, то Путин, как отметил советник руководителя ОПУ, просто хочет откупиться подешевле. Ведь что такое 1 миллиард долларов? Он, развязав войну против Украины, нанес ущерб на более 600 миллиардов.

Когда после войны будут посчитаны все убытки, нанесенные Россией, то будет более триллиона. И теперь он с барского плеча предлагает тот миллиард, а еще говорит, что замороженные активы можно использовать на восстановление территорий, которые он захватил. Путин торгуется,

– объяснил Подоляк.

Российский диктатор хочет делать вид, что будет играть по правилам Трампа, чтобы иметь нейтральную позицию США в отношении России. Кроме того, он стремится отсрочить использование Вашингтоном инструментов принуждения в свою сторону.

Совет мира: в Давосе подписали его устав