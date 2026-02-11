Верховна Рада надала відстрочку на рік від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом
Депутати проголосували за те, щоб надати відстрочку від мобілізації для молодих людей, які відслужили за контрактом. Відстрочка діятиме рік.
Про це повідомили у Верховній Раді. За закон проголосували 243 нардепів.
Що відомо про закон щодо відстрочки від мобілізації?
У картці законопроєкту № 13574 указано, що закон ухвалено.
Верховна Рада надала 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Ухвалено відповідний закон,
– ідеться в повідомленні парламенту.
Цей документ стосується військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.
Нардеп Ярослав Железняк додав, що депутати прийняли закон в цілому.
Документ передбачає відстрочку на рік для чоловіків, які відслужили річний контракт 18 – 25.
В парламенті уточнили, що закон набирає чинності з дня, наступного за його опублікуванням.
Закон уточнює правила призову на військову службу під час мобілізації для певної категорії громадян (№ 13574). Він створює певний "пільговий період" для молодих контрактників після завершення річного контракту, адже ті не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення. І водночас закон зберігає можливість їх добровільного залучення до служби.
Що дає цей закон?
Його ухвалили, щоб створити підставу для відстрочки від призову. Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Після звільнення з військової служби такі громадяни втрачають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку та можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов'язаного або резервіста,
– ідеться там.
Відстрочка ж від призову на військову службу під час мобілізації надасть військовозобов'язаним і резервістам час для відпочинку – а за необхідності і для медико-соціальної реабілітації за необхідності.