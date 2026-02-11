Кто получит отсрочку на год: Рада приняла изменения для контрактников
- Верховная Рада приняла закон о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту 18 – 24.
- Закон создает "льготный период" для молодых контрактников, которые уволились.
Депутаты проголосовали за то, чтобы предоставить отсрочку от мобилизации для молодых людей, которые отслужили по контракту. Отсрочка будет действовать год.
Об этом сообщили в Верховной Раде. За закон проголосовали 243 нардепов.
Что известно о законе об отсрочке от мобилизации?
В карточке законопроекта № 13574 указано, что закон принят.
Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения. Принят соответствующий закон,
– говорится в сообщении парламента.
Этот документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.
Нардеп Ярослав Железняк добавил, что депутаты приняли закон в целом.
Документ предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые отслужили годовой контракт 18 – 25.
В парламенте уточнили, что закон вступает в силу со дня, следующего за его опубликованием.
Закон уточняет правила призыва на военную службу по мобилизации для определенной категории граждан (№ 13574). Он создает определенный "льготный период" для молодых контрактников после завершения годового контракта, ведь те не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения. И вместе с тем закон сохраняет возможность их добровольного привлечения к службе.
Что дает этот закон?
Его приняли, чтобы создать основание для отсрочки от призыва. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
После увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу по мобилизации на следующий же день после взятия их на воинский учет военнообязанного или резервиста,
– говорится там.
Отсрочка же от призыва на военную службу по мобилизации предоставит военнообязанным и резервистам время для отдыха – а при необходимости и для медико-социальной реабилитации при необходимости.
Министр обороны Михаил Федоров отреагировал на принятие закона.
Спасибо народным депутатам за поддержку важного решения – принятия изменений, которые гарантируют военнослужащим по "Контракту 18–24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы. Это о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии,
– написал он.
Накануне он указал, что текст проекта доработала команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
По мнению министра, такой инструмент повысит доверие к системе комплектования и поможет строить современную профессиональную армию.