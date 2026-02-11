Кто получит отсрочку на год: Рада приняла изменения для контрактников

Депутаты проголосовали за то, чтобы предоставить отсрочку от мобилизации для молодых людей, которые отслужили по контракту. Отсрочка будет действовать год.

Об этом сообщили в Верховной Раде. За закон проголосовали 243 нардепов.

Смотрите также "Это разные этапы войны": в ТЦК ответили на критику омбудсмена по мобилизации

Что известно о законе об отсрочке от мобилизации?

В карточке законопроекта № 13574 указано, что закон принят.

Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения. Принят соответствующий закон,

– говорится в сообщении парламента.

Этот документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что депутаты приняли закон в целом.

Документ предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые отслужили годовой контракт 18 – 25.

В парламенте уточнили, что закон вступает в силу со дня, следующего за его опубликованием.

Закон уточняет правила призыва на военную службу по мобилизации для определенной категории граждан (№ 13574). Он создает определенный "льготный период" для молодых контрактников после завершения годового контракта, ведь те не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения. И вместе с тем закон сохраняет возможность их добровольного привлечения к службе.

Что дает этот закон?

Его приняли, чтобы создать основание для отсрочки от призыва. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу по мобилизации на следующий же день после взятия их на воинский учет военнообязанного или резервиста,

– говорится там.

Отсрочка же от призыва на военную службу по мобилизации предоставит военнообязанным и резервистам время для отдыха – а при необходимости и для медико-социальной реабилитации при необходимости.

Министр обороны Михаил Федоров отреагировал на принятие закона.

Спасибо народным депутатам за поддержку важного решения – принятия изменений, которые гарантируют военнослужащим по "Контракту 18–24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы. Это о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии,

– написал он.

Накануне он указал, что текст проекта доработала команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По мнению министра, такой инструмент повысит доверие к системе комплектования и поможет строить современную профессиональную армию.