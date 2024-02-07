Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт про посилення мобілізації. До законопроєкту ще подаватимуть правки.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, за рішення проголосували 243 народних обранці, 12 – виступили проти.

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Депутат уточнив, що законопроєкт було ухвалено без пропозицій Комітету. Далі буде внесення правок до 21 лютого та друге читання.



Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію / Фото з телеграму Железняка

"Законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі – друге читання", – зазначив Ярослав Железняк.

Депутат пояснив, що найбільш ймовірно законопроєкт буде прийнято в цілому в останній тиждень лютого, підписаний – на початку березня і вступить в силу він через місяць, тобто у квітні.

Железняк також показав, як голосували депутати по фракціях:

Слуга народу – 178,

Європейська солідарність – 0,

Батьківщина – 0,

Платформа за життя та мир – 17,

За майбутнє – 7,

Голос – 3,

Довіра – 18,

Відновлення України – 12,

Позафракційні – 8.

Новий законопроєкт про мобілізацію: ключове

Проєкт закону пропонує знизити вік мобілізації з 27 до 25 років. Крім того, вводиться поняття "електронного кабінету призовника". Його мають обов'язково створити всі військовозобов'язані.

Документ також передбачає, що військовозобов'язані упродовж 60 днів мають оновити свої облікові дані у ЦНАПі, військкоматі (ТЦК) або в електронному кабінеті призовника.

Порядок вручення повістки суттєво спрощується. Відповідно до пропозицій, її можуть вручити як особисто, так і через електронний кабінет призовника.

Якщо у встановлений повісткою термін чоловік не прибув до військкомату, його може доставити силоміць поліція.

При цьому законопроєкт передбачає демобілізацію для тих, хто у війську протягом останніх 36 місяців.