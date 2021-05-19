Рада попередньо схвалила законопроєкт про ВРП та її інспекторів

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо порядку призначення на посади членів Вищої ради правосуддя. У документі також окреслена діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП.

За проєкт закону №5068, поданий Володимиром Зеленським як невідкладний, у першому читанні проголосували 245 народних депутатів.

Читайте також Огидність судової системи України дістала навіть Венеційську комісію, – Шабунін

Документ спрямований на

вдосконалення діяльності, процедури добору та перевірки доброчесності й етики кандидатів у члени Вищої ради правосуддя,

посилення спроможності ВРП щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності шляхом створення служби дисциплінарних інспекторів.

Законопроєкт про ВРП: що він передбачає

У ньому описаний порядок утворення та діяльності Етичної ради. До її складу входитимуть 3 людини з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та 3 особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше 3 років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та у сфері судової реформи.

Етична рада встановлюватиме відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності та надаватиме список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП.

У проєкті визначені конкурсні засади добору кандидатів для здійснення відповідним органом призначення члена ВРП, а також порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

Що таке Вища рада правосуддя Це фактично головний орган в системі судової влади країни. Члени ВРП можуть повністю контролювати призначення та звільнення суддів, їхній захист від неправомірних посягань та притягнення до відповідальності.

Законопроєкт Зеленського про ВРП: основне