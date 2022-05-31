Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ

Верховна Рада України проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила та інших діячів російської православної церкви.

Про це повідомили одразу кілька нардепів, передає 24 канал. За їхніми словами, санкції введуть одразу проти 8 церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України. З відповідним проханням парламентарі звернулися до РНБО, яка має остаточно схвалити рішення.

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Проти кого з РПЦ Верховна Рада пропонує запровадити санкції

16-го патріарха Московського і всієї Русі Кирила ;

; керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, митрополита Волоколамського Іларіона ;

; заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, протоієрея Миколи Балашова ;

; митрополита Псковського та Пороховського РПЦ Тихон ;

; архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви Питирима ;

; протоієрея Російської православної церкви; письменника, проповідника та педагога Владимирова Артемія Володимировича ;

; митрофорного протоієрея Російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича ;

; російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипова Олексія Ілліча.

За відповідне рішення проголосувало 292 народних депутати, зокрема й члени колишньої проросійської партії ОПЗЖ. Санкції проти цих діячів пропонують ввести на 10 років.

Діяльність УПЦ під час війни Росії проти України

Зазначимо, що УПЦ підпорядковується РПЦ, а її очільник патріарх Московський Кирило відкрито благословив російську армію на війну проти України.

Таку позицію патріарха підтримали не всі в УПЦ. Також стався розкол, бо вище керівництво церкви не визнавало війну Росії проти України, а священнослужителі почали масово переходити до ПЦУ.

Після цього Собор УПЦ МП 27 травня заявив, що надалі діятиме "незалежно та самостійно". Окрім того, наголосили про засудження військової агресії Росії. Але по суті ніякого виділення від російської церкви не відбулося. УПЦ лише зменшила втручання РПЦ в адміністративні справи.

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