У Раді підтримали рішення про 16 мільярдів на авіацію: перелік авіакомпаній з попередженнями
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Уряд ухвалив рішення виділити понад 16 мільярдів гривень на гарантії польотів до України. Вже ввечері 13 лютого бюджетний комітет Верховної Ради погодив перерозподіл видатків Держбюджету.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережах. Кошти виділять з резервного фонду Держбюджету і передадуть Мінінфраструктури.
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Завдяки цим коштам вдасться гарантувати безпеку польотів
Таким чином, наголосив Мельничук, вдасться гарантувати безпеку польотів у повітряному просторі України в період з 14 лютого 2022 року і до врегулювання зовнішньополітичних загроз. Профільне міністерство затвердить перелік повітряних суден, на які поширяться ці гарантії.
Виділені кошти будуть використовуватись для гарантування безпеки польотів в України для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників з використанням ескроу-рахунків міністерства, відкритих у Нацбанку,
– пояснив Мельничук.
Після того, як ситуація нормалізується, невикористані кошти повернуть – аби відновити обсяги резервного фонду.
Рішення підтримали одноголосно
Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, рішення у бюджетному комітеті підтримали одноголосно.Це важливо! Представники уряду повідомили, що наразі перемовини ведуть з компаніями SkyUP, MAU та Bees. Саме ці перевізники отримали від своїх лізингодавців попередження, що 14 лютого – останні день польотів в Україну.
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Що відомо про проблеми в авіапросторі України: коротко
- Літак SkyUp, який летів з Португалії в Україну, приземлився замість Києва у Кишиневі.
- Така вимога, кажуть у компанії, була у лізингодавця.
- Також SkyUp повідомила про тимчасову зупинку продажу квитків на вильоти з 14 по 16 лютого.
- Раніше рейси в Україну припинила здійснювати нідерландська KLM, також таку можливість розглядає Lufthansa.
- У Мінінфраструктури запевняють, що повітряний простір над Україною ніхто не закривав.
Допис Тараса Мельничука:
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив перерозподіл видатків Державного бюджету України передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України, прийнятим на позачерговому засіданні 13 лютого 2022 року.
Передбачається виділення з Резервного фонду державного бюджету 16,6 мільярда гривень Міністерству інфраструктури України для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України в період з 14 лютого 2022 року до врегулювання зовнішньополітичних загроз.