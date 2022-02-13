В Раде поддержали решение о 16 миллиардах на авиацию: список авиакомпаний с предупреждениями

Правительство приняло решение выделить более 16 миллиардов гривен на гарантии полетов в Украину. Уже вечером 13 февраля бюджетный комитет Верховной Рады согласовал перераспределение расходов Госбюджета.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях. Средства выделят из резервного фонда Госбюджета и передадут Мининфраструктуры.

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Благодаря этим средствам удастся гарантировать безопасность полетов

Таким образом, отметил Мельничук, удастся гарантировать безопасность полетов в воздушном пространстве Украины в период с 14 февраля 2022 года и до урегулирования внешнеполитических угроз. Профильное министерство утвердит список воздушных судов, на которые распространятся эти гарантии.

Выделенные средства будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украину для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков с использованием эскроу-счетов министерства, открытых в Нацбанке,

– пояснил Мельничук.

После того, как ситуация нормализуется, неиспользованные средства вернут – чтобы восстановить объемы резервного фонда.

Решение поддержали единогласно

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, решение в бюджетном комитете поддержали единогласно.

Представители правительства сообщили, что сейчас переговоры ведут с компаниями. Именно эти перевозчики получили от своих лизингодателей предупреждение, что 14 февраля – последний день полетов в Украину.

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Что известно о проблемах в авиапространстве Украины: кратко

Самолет SkyUp, летевший из Португалии в Украину, приземлился вместо Киева в Кишиневе.

Такое требование, говорят в компании, было у лизингодателя.

Также SkyUp сообщила о временной остановке продажи билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.

Ранее рейсы в Украину прекратила осуществлять нидерландская KLM, также такую возможность рассматривает Lufthansa.

В Мининфраструктуры уверяют, что воздушное пространство над Украиной никто не закрывал.

Сообщение Тараса Мельничука:

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета согласовал перераспределение расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренное распоряжением Кабинета Министров Украины, принятым на внеочередном заседании 13 февраля 2022 года.

Предусматривается выделение из Резервного фонда государственного бюджета 16,6 миллиарда гривен Министерству инфраструктуры Украины для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины в период с 14 февраля 2022 года до урегулирования внешнеполитических угроз.