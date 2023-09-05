У Раді зареєстрували проєкти постанов щодо звільнення Резнікова та Умєрова

Після подачі заяв Олексія Резнікова та Рустема Умєрова у Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов про їхню відставку. Резнікова – з посади міністра оборони, Умєрова – з глави Фонду держмайна.

Відповідні проєкти постанов з'явились на сайті Ради 4 вересня. Саме в цей день посадовці подали свої заяви, пише 24 Канал.

Дивіться також Призначення Умєрова свідчить про тверде рішення Києва повернути Крим, – Politico

Рада має проголосувати за зміни в Міністерстві оборони

У Верховній Раді 4 вересня з'явились проєкти постанов:

№ 9679 – про відставку міністра оборони України Олексія Юрійовича Резнікова;

№ 9678 – про звільнення Рустема Енверовича Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.

До речі, комітет з питань економічного розвитку 4 вересня рекомендував Верховній Раді звільнити Умєрова. Глава комітету Дмитро Наталуха прокоментував, що звільнення очільника Фонду державного майна підтримали 11 голосів, тобто всі, – ніхто не утримався і не був проти.

Це напевно перший випадок за багато десятиліть, коли Голова ФДМУ йде без скандалів, шлейфу звинувачень та дорікань, йде своїми ногами й на підвищення,

– заявив нардеп.

Дивіться також "Це великі зміни": які перспективи може відкрити призначення Умєрова міністром оборони

Коли можуть відбутись зміни в Міноборони України

"Слуги народу" заявили, що вже 5 вересня відбудеться голосування у Верховній Раді за:

звільнення Олексія Резнікова з посади очільника Міноборони;

звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Після цього він має зустрітись з фракцією партії "Слуга народу". Вже на наступний день, 6 вересня, заплановане призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Варто додати, що Умєров стане першим кримським татарином на посаді міністра оборони України. Видання Politico вже написало, що призначення міністром оборони Рустема Умєрова подає два чітких сигнали союзникам і супротивникам України:

Київ серйозно налаштований на очищення від корупції;

Україна непохитна щодо повернення Криму з-під контролю Росії.

До речі, сам Умєров має бездоганну репутацію: він вчився у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей, у Національній академії управління. Був стипендіатом за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США".

Займався громадською діяльністю, засновував фонди. У 2013 році разом з братом заснував інвестиційний фонд – ASTEM Foundation. Вже під час повномасштабної війни був членом української делегації на переговорах з Росією та очолив Фонд державного майна України, який за рік роботи виручив від приватизації ще 12 мільйонів.

Детальніше про біографію Рустема Умєрова можна прочитати за посиланням.