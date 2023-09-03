Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк, зауваживши, що надія висока, але реальність може бути іншою. До слова, Железняк заявив, що Резніков залишить Міноборони й стане послом за умови, якщо не буде гучних скандалів.

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Рустем Умєров, за словами політолога, говорить англійською та має західну освіту. Також він має великі можливості та контакти у світі – від Близького Сходу до Заходу.

Не думаю, що буде гірше. Маю надію, що буде краще. Хочеться побачити ту ефективність, яку очікує населення, країна щодо тої ситуації, в якій перебуваємо,

– зазначив Микола Давидюк.

Чи складно буде налагодити комунікацію з партнерами

Політолог переконаний, що треба лише одна зустріч у форматі "Рамштайн", аби Умєров налагодив стосунки з союзниками. Він додав, що голова Фонду держмайна організовував візити Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Тобто, він має там контакти та знає, як спілкуватися з людьми. Окрім того, Рустем Умєров мав дуже круті відносини, зокрема, з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом ще до політики.

"Ти приїжджаєш на "Рамштайн". Тобі всі 50 країн привозять зброю. Що там можна зробити не так? Україна – "супер-зірка" там. Не думаю, що це буде проблема. Навпаки, оновиться, запуститься", – наголосив Давидюк.

Він вважає, що Рустем Умєров має класний прозахідний імідж, який може бути кристалізований в непогану комунікаційну історію.

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