У Державному фонді майна відзвітували про чергові успіхи малої приватизації. Зокрема, за об'єкти вдається виручати в рази більше грошей, аніж планувалося.

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Тижневі успіхи приватизації

Минулого тижня Фонд державного майна провів 6 аукціонів. Загалом у торгах взяли участь 43 підприємці. Загалом майно вдалося продати за 12 мільйонів гривень.

У середньому за кожен актив змагалися 7,2 підприємця. А в результаті торгів фінальна вартість активів зросла у 24 рази,

– йдеться у повідомленні.

Стартова ціна кожного об'єкта складала лише 500 тисяч гривень. Це майно не було у використанні вже давно, і кожного року лише генерувало великі суми збитків. У Фонді також повідомили, що всі продані об'єкти – адміністративна нерухомість.

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"Раніше це були, наприклад, офіси, які використовували різні органи влади. Тепер приватні підприємці зможуть використовувати ці активи для розвитку бізнесу, створювати нові робочі місця та сплачувати податки", – уточнили у відомстві.

Загалом від приватизації у 2023 році Фонду держмайна вдалося залучити 3,4 мільярда гривень.