В Государственном фонде имущества отчитались об очередных успехах малой приватизации. В частности, за объекты удается выручать в разы больше денег, чем планировалось.

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Недельные успехи приватизации

На минувшей неделе Фонд государственного имущества провел 6 аукционов. Всего в торгах приняли участие 43 предпринимателя. В общей сложности имущество удалось продать за 12 миллионов гривен.

В среднем за каждый актив соревновались 7,2 предпринимателя. А в результате торгов финальная стоимость активов выросла в 24 раза,

– говорится в сообщении.

Стартовая цена каждого объекта составляла всего 500 тысяч гривен. Это имущество не было в употреблении уже давно, и каждый год только генерировало большие суммы убытков. В Фонде также сообщили, что все проданные объекты – административная недвижимость.

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"Раньше это были, например, офисы, которые использовали разные органы власти. Теперь частные предприниматели смогут использовать эти активы для развития бизнеса, создавать новые рабочие места и платить налоги", – уточнили в ведомстве.

В общей сложности от приватизации в 2023 году Фонду госимущества удалось привлечь 3,4 миллиарда гривен.