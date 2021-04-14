У Раді з'явився законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК: що він передбачає

Зеленський вніс законопроєкт щодо ліквідації ОАСКу. Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Відповідний законопроєкт №5369 вже опублікували у відкритому доступі. Документ позначений як невідкладний.

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Що передбачає законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Проєкт закону, як зазначають у пояснювальній записці, розробили у зв'язку з "необхідністю забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ незалежним і безстороннім судом...".

У документі заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов нагадав, що 30 липня 2020 року на сайті президента створили електронну петицію про ліквідацію ОАСКу. Її підтримали понад 25 тисяч громадян України.

Згідно з законопроєктом передбачені:

ліквідація Окружного адміністративного суду міста Києва;

утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Згідно з документом, ОАСК припиняє здійснення правосуддя і протягом 10 робочих днів передає справи до Київського окружного адміністративного суду, який розглядатиме провадження до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков зауважив, що судді ОАСК, найімовірніше,

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду.

Задля реалізації цього законопроєкту також внесли інших проєкт – №5370 "Про внесення зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

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