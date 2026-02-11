Європа нашвидкоруч хоче створити першу гіперзвукову ракету: що про неї відомо
Німецько-британська компанія Hypersonica 10 лютого повідомила про успішне завершення першого випробувального польоту ракети HS-1. Прототип ракети змогли розігнати до понад 7320 кілометрів на годину.
Випробування гіперзвукової ракети провели на космодромі Андоя в Норвегії. Про розробку та характеристику ракети повідомив генеральний директор Hypersonica доктор Філіп Керт в інтерв'ю hartpunkt.
Що відомо про гіперзвукову ракету HS-1?
Німецько-британський стартап у сфері оборони Hypersonica повідомив про завершення першого випробувального гіперзвукового польоту. Компанія стверджує, що це робить її "першою приватно фінансованою європейською компанією, яка досягла цієї технологічної віхи".
Випробування прототипу гіперзвукової ракети / відео hartpunkt
Прототип є ракетою з твердопаливним двигуном, яку розробила компанія. Її вага перевищує одну тонну, а довжина становить трохи менше ніж десять метрів.
Від розробки до першого польоту минуло лише дев’ять місяців. У компанії кажуть, що завдяки модульному підходу змогли скоротити час створення до 80%, а витрати – до 90%. Проєкт одразу будували з урахуванням масштабування та європейського ланцюга постачання. Частину деталей купують готовими, інші виробляють самі, без компонентів під обмеженнями США.
Випробувальний політ є важливим рубежем на шляху до забезпечення Європи першою суверенною гіперзвуковою технологією. Отримані дані матимуть вирішальне значення для розробки майбутніх високошвидкісних систем,
– заявив Керт.
Двоє засновників Hypersonica Філіп Керт та Марк Евенц наголошують, що як європейці вони відчувають "глибоку відданість цінностям свободи та демократії". Вони додали, що розробляють цю технологію з "чітким почуттям відповідальності за її безпечне використання".
