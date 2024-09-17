Склади в Глибокому під Маріуполем могли вразити ракетою "Нептун", – Defence Express

Під час нещодавнього ракетного удару Україна знищила важливий російський склад боєприпасів, який виявила розвідка. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що такі удари можливі завдяки руху опору на окупованих територіях.

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили цей удар. Було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які накопичували загарбники. У Defence Express вважають, що Київ ударив "Нептуном".

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Чому склади під Маріуполем міг уразити "Нептун"

З огляду на те, що про знищення ворожих складів відзвітували саме у ВМС ЗСУ, то можна вкотре припустити, що удар було завдано саме українськими крилатими ракетами "Нептун". З огляду на те, що удар було здійснено по цілі, яка знаходиться на відстані у менш як 100 кілометрів від лінії фронту, то тут ми обережно можемо говорити про дві речі. З одного боку, відзначити позитив з ймовірним нарощенням виробництва українських крилатих ракет. З іншого, сказати про дефіцит у Силах оборони України крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG чи ATACMS, тим паче, що це питання вже висвітлювалося у західних ЗМІ,

– пишуть експерти.

Defence Express навели інші приклади можливого застосування ракети "Нептун":

у липні у Генштабі натякали, що підрозділи ВМС ЗСУ здійснили удар по складу зберігання техніки та озброєння російського окупаційного війська у Курській області;

у серпні вже у Ростовській області уразили зенітний ракетний комплекс С-300, який прикривав НПЗ у Новошахтинську, для удару ракета подолала насичену засобами ППО прифронтову зону;

також у серпні ВМС ЗСУ знищили пором "Конро Трейдер".

Цікаво! Після влучання по С-300 в Defence Express написали: щоб модернізувати протикорабельний "Нептун" для ураження наземних цілей, слід встановити системи огинання рельєфу місцевості, системи навігації типу TERCOM і DSMAC, які дозволяють орієнтуватися без супутникової навігації, а також дуже чутливі головки самонаведення.