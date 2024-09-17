Склады в Глубоком под Мариуполем могли поразить ракетой "Нептун", – Defence Express

Во время недавнего ракетного удара Украина уничтожила важный российский склад боеприпасов, который обнаружила разведка. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что такие удары возможны благодаря движению сопротивления на оккупированных территориях.

Военно-морские силы ВСУ подтвердили этот удар. Уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые накапливали захватчики. В Defence Express считают, что Киев ударил "Нептуном".

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Почему склады под Мариуполем мог поразить "Нептун"

Учитывая то, что об уничтожении вражеских складов отчитались именно в ВМС ВСУ, то можно в очередной раз предположить, что удар был нанесен именно украинскими крылатыми ракетами "Нептун". Учитывая то, что удар был осуществлен по цели, которая находится на расстоянии в менее 100 километров от линии фронта, то здесь мы осторожно можем говорить о двух вещах. С одной стороны, отметить позитив с вероятным наращиванием производства украинских крылатых ракет. С другой, сказать о дефиците в Силах обороны Украины крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS, тем более что этот вопрос уже освещался в западных СМИ,

– пишут эксперты.

Defence Express привели другие примеры возможного применения ракеты "Нептун":

в июле в Генштабе намекали, что подразделения ВМС ВСУ осуществили удар по складу хранения техники и вооружения российского оккупационного войска в Курской области;

в августе уже в Ростовской области поразили зенитный ракетный комплекс С-300, который прикрывал НПЗ в Новошахтинске, для удара ракета преодолела насыщенную средствами ПВО прифронтовую зону;

также в августе ВМС ВСУ уничтожили паром "Конро Трейдер".

Интересно! После попадания по С-300 в Defence Express написали: чтобы модернизировать противокорабельный "Нептун" для поражения наземных целей, следует установить системы огибания рельефа местности, системы навигации типа TERCOM и DSMAC, которые позволяют ориентироваться без спутниковой навигации, а также очень чувствительные головки самонаведения.