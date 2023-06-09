"Необхідно негайно": у Конгресі США створили резолюцію із вимогою передати Україні ATACMS

Члени комітету із закордонних справ Палати представників США створили резолюцію із закликом негайно надати Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS. Адміністрацію Байдена закликають "не затримувати" допомогу, яка може врятувати життя українців.

Відповідна резолюція опублікована на сайті комітету. Автори наголосили, що Україна отримала подібну зброю від інших партнерів, повідомляє 24 Канал.

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Байдена закликали надати ракети ATACMS

Співавтор резолюції Майкл Маккоул заявив, що США не надають Україні всю необхідну зброю. На його думку, таким чином адміністрація Байдена сприяє "затягуванню війни". Маккоул також наголосив, що успіх контрнаступу ЗСУ залежить безпосередньо від зброї від партнерів.

Тому вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів військового фінансування, які можна було б негайно передати Україні й своєю чергою допомогти її Збройним Силам суттєво змінити ситуацію на полі бою,

– заявив Маккоул.

У резолюції наголосили, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, Франція – далекобійні SCALP-EG. Вони мають дальність 250 кілометрів, у той час, як американські ATACMS – до 300 кілометрів. Окрім того, автори резолюції підкреслили, що надання далекобійної зброї не спричинило ескалації на фронті, а ось її відсутність – "змушує українські сили боротись у значно більш невигідному становищі"

"Закликаємо негайно передати Україні достатню кількість ATACMS для пришвидшення перемоги України у неспровокованій агресивній війні Росії, водночас зберігаючи боєготовність американських військових", – наголосили автори резолюції.

Що відомо про ATACMS Армійська тактична ракетна система ATACMS – це американська балістична ракета класу "земля – земля". Вона може уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Для пуску ракет такого типу можна використовувати систему M142 HIMARS.

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