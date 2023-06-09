"Необходимо немедленно": в Конгрессе США создали резолюцию с требованием передать Украине ATACMS
Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США создали резолюцию с призывом немедленно предоставить Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS. Администрацию Байдена призывают "не задерживать" помощь, которая может спасти жизнь украинцев.
Соответствующая резолюция опубликована на сайте Комитета. Авторы подчеркнули, что Украина получила подобное оружие от других партнеров, сообщает 24 Канал.
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Байден призвали предоставить ракеты ATACMS
Соавтор резолюции Майкл Маккоул заявил, что США не предоставляют Украине все необходимое оружие. По его мнению, таким образом администрация Байдена способствует "затягиванию войны". Маккоул также подчеркнул, что успех контрнаступления ВСУ зависит напрямую от оружия от партнеров.
Поэтому досадно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и в свою очередь помочь ее Вооруженным Силам существенно изменить ситуацию на поле боя,
– заявил Маккоул.
В резолюции отметили, что Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, Франция – дальнобойные SCALP-EG. Они имеют дальность 250 км, в то время как американские ATACMS – до 300 км. Кроме того, авторы резолюции подчеркнули, что предоставление дальнобойного оружия не повлекло за собой эскалации на фронте, а вот ее отсутствие – "заставляет украинские силы бороться в значительно более невыгодном положении"
"Призываем немедленно передать Украине достаточное количество ATACMS для ускорения победы Украины в неспровоцированной агрессивной войне России, сохраняя боеготовность американских военных", – подчеркнули авторы резолюции.
Что известно о ATACMSАрмейская тактическая ракетная система ATACMS – это американская баллистическая ракета класса "земля – земля". Она может поражать цели на расстоянии до 300 км. Для пуска ракет такого типа можно использовать систему M142 HIMARS.
Готовы ли США предоставить ATACMS
- Президент США Джо Байден заявил, что вопросы передачи Украины баллистических ракет ATACMS все еще на рассмотрении. Он считает, что тема предоставления этих ракет для Украины все еще в игре, однако отказался уточнять детали.
- Военный эксперт Роман Свитан заявил, что ATACMS могут мощно усилить ВСУ. Он подчеркнул, что ракеты с такой дальностью могут спасти тысячи жизней украинцев во время наступательных операций.
- Михаил Подоляк недавно заявил, что его очень огорчает тема с дальнобойными ракетами. Он объяснил, что "каждый день, пока мы говорим об ATACMS", погибают люди.