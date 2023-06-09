"Необходимо немедленно": в Конгрессе США создали резолюцию с требованием передать Украине ATACMS

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США создали резолюцию с призывом немедленно предоставить Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS. Администрацию Байдена призывают "не задерживать" помощь, которая может спасти жизнь украинцев.

Соответствующая резолюция опубликована на сайте Комитета. Авторы подчеркнули, что Украина получила подобное оружие от других партнеров, сообщает 24 Канал.

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Байден призвали предоставить ракеты ATACMS

Соавтор резолюции Майкл Маккоул заявил, что США не предоставляют Украине все необходимое оружие. По его мнению, таким образом администрация Байдена способствует "затягиванию войны". Маккоул также подчеркнул, что успех контрнаступления ВСУ зависит напрямую от оружия от партнеров.

Поэтому досадно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и в свою очередь помочь ее Вооруженным Силам существенно изменить ситуацию на поле боя,

– заявил Маккоул.

В резолюции отметили, что Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, Франция – дальнобойные SCALP-EG. Они имеют дальность 250 км, в то время как американские ATACMS – до 300 км. Кроме того, авторы резолюции подчеркнули, что предоставление дальнобойного оружия не повлекло за собой эскалации на фронте, а вот ее отсутствие – "заставляет украинские силы бороться в значительно более невыгодном положении"

"Призываем немедленно передать Украине достаточное количество ATACMS для ускорения победы Украины в неспровоцированной агрессивной войне России, сохраняя боеготовность американских военных", – подчеркнули авторы резолюции.

Что известно о ATACMS Армейская тактическая ракетная система ATACMS – это американская баллистическая ракета класса "земля – земля". Она может поражать цели на расстоянии до 300 км. Для пуска ракет такого типа можно использовать систему M142 HIMARS.

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