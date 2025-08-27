США відправлять Україні ракети ERAM: у чому їхні головні переваги
- США погодили продаж Україні 3 350 авіаційних ракет ERAM на суму 850 мільйонів доларів.
- Ракети ERAM мають дальність 450 – 460 кілометрів, швидкість – приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.
- ERAM можуть використовуватися F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.
Є інформація, що адміністрація Дональда Трампа погодила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет ERAM на суму 850 мільйонів доларів. Така кількість не може радикально вплинути на фронт.
Однак ракети ERAM – це досить ефективна зброя. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу пояснив її особливості.
Ефективність ракет ERAM
Дмитро Жмайло зазначив, що ракета ERAM належить до класу "повітря – поверхня" та здатна уражати важливі цілі. Мовиться про радіолокаційні станції, системи ППО, морські цілі. Також існують окремі модифікації цієї ракети. Зокрема, їх встановлюють на кораблі, коли з корпусу відбувається відстріл цієї ракети, а далі здійснюється наведення на ціль.
Ракети ERAM – це досить ефективна зброя. Сума пакета – 850 мільйонів доларів. Ми можемо розраховувати на 3 350 таких ракет. Вони використовуються винищувачами та F-16. Вони можуть використовуватися і нашим радянським льотним парком. Зокрема, літаками МіГ-29 та Су-27,
– сказав він.
Дальність цієї ракети складає 450 – 460 кілометрів. Швидкість – приблизно 700 кілометрів за годину. Найголовніше у ній – це навігація. Вона більш стійка до так званих класичних засобів радіоелектронної боротьби.
Сподіваємося, що ця зброя у найкоротші терміни надійде до України. Буде потрібен час для її адаптації. Це приблизна дальність Storm Shadow, SCALP та Taurus, якого ми ніяк не можемо дочекатися. Найголовніше, щоб із передачею цієї зброї Вашингтон не наклав якісь нові політичні обмеження щодо їхнього застосування,
– додав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
Ракети ERAM для України: що відомо?
Видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела написало, що США погодили продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Постачання нашій державі має відбутися приблизно за 6 тижнів. Використання ракет із дальністю від 240 до 450 кілометрів вимагатиме погодження з Пентагоном.
Повідомляється, що пакет допомоги на суму 850 мільйонів доларів в основному фінансують країни Європи. Він також містить інші види зброї. Мовиться про системи ППО та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю до 145 кілометрів.
Зауважимо, що немає офіційних заяв Штатів щодо надання Україні ракет ERAM.