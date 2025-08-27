США отправят Украине ракеты ERAM: в чем их главные преимущества
- США согласовали продажу Украине 3 350 авиационных ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов.
- Ракеты ERAM имеют дальность 450 – 460 километров, скорость – примерно 700 километров в час, они устойчивы к радиоэлектронной борьбе.
- ERAM могут использоваться F-16, МиГ-29 и Су-27, они способны поражать радиолокационные станции, системы ПВО и морские цели.
Есть информация, что администрация Дональда Трампа согласовала продажу Украине 3 350 авиационных ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов. Такое количество не может радикально повлиять на фронт.
Однако ракеты ERAM – это достаточно эффективное оружие. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала объяснил его особенности.
Эффективность ракет ERAM
Дмитрий Жмайло отметил, что ракета ERAM относится к классу "воздух – поверхность" и способна поражать важные цели. Речь идет о радиолокационных станциях, системах ПВО, морских целях. Также существуют отдельные модификации этой ракеты. В частности, их устанавливают на корабли, когда из корпуса происходит отстрел этой ракеты, а дальше осуществляется наведение на цель.
Ракеты ERAM – это достаточно эффективное оружие. Сумма пакета – 850 миллионов долларов. Мы можем рассчитывать на 3 350 таких ракет. Они используются истребителями и F-16. Они могут использоваться и нашим советским летным парком. В частности, самолетами МиГ-29 и Су-27,
– сказал он.
Дальность этой ракеты составляет 450 – 460 километров. Скорость – примерно 700 километров в час. Самое главное в ней – это навигация. Она более устойчива к так называемым классическим средствам радиоэлектронной борьбы.
Надеемся, что это оружие в кратчайшие сроки поступит в Украину. Потребуется время для его адаптации. Это приблизительная дальность Storm Shadow, SCALP и Taurus, которого мы никак не можем дождаться. Самое главное, чтобы с передачей этого оружия Вашингтон не наложил какие-то новые политические ограничения по их применению,
– добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Ракеты ERAM для Украины: что известно?
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники написало, что США согласовали продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка нашему государству должна состояться примерно через 6 недель. Использование ракет с дальностью от 240 до 450 километров потребует согласования с Пентагоном.
Сообщается, что пакет помощи на сумму 850 миллионов долларов в основном финансируют страны Европы. Он также содержит другие виды оружия. Говорится о системах ПВО и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью до 145 километров.
Заметим, что нет официальных заявлений Штатов о предоставлении Украине ракет ERAM.