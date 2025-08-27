Есть информация, что администрация Дональда Трампа согласовала продажу Украине 3 350 авиационных ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов. Такое количество не может радикально повлиять на фронт.

Однако ракеты ERAM – это достаточно эффективное оружие. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала объяснил его особенности.

Эффективность ракет ERAM

Дмитрий Жмайло отметил, что ракета ERAM относится к классу "воздух – поверхность" и способна поражать важные цели. Речь идет о радиолокационных станциях, системах ПВО, морских целях. Также существуют отдельные модификации этой ракеты. В частности, их устанавливают на корабли, когда из корпуса происходит отстрел этой ракеты, а дальше осуществляется наведение на цель.

Ракеты ERAM – это достаточно эффективное оружие. Сумма пакета – 850 миллионов долларов. Мы можем рассчитывать на 3 350 таких ракет. Они используются истребителями и F-16. Они могут использоваться и нашим советским летным парком. В частности, самолетами МиГ-29 и Су-27,

– сказал он.

Дальность этой ракеты составляет 450 – 460 километров. Скорость – примерно 700 километров в час. Самое главное в ней – это навигация. Она более устойчива к так называемым классическим средствам радиоэлектронной борьбы.

Надеемся, что это оружие в кратчайшие сроки поступит в Украину. Потребуется время для его адаптации. Это приблизительная дальность Storm Shadow, SCALP и Taurus, которого мы никак не можем дождаться. Самое главное, чтобы с передачей этого оружия Вашингтон не наложил какие-то новые политические ограничения по их применению,

– добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ракеты ERAM для Украины: что известно?