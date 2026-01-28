Військовий експерт розкрив, чому ціллю "Фламінго" міг стати саме завод у Бєлгороді
- Україна 4 рази вдарила ракетами "Фламінго" по підряднику виробництва російських військових літаків у Бєлгороді для об'єктивного контролю ударів.
- Ракети "Фламінго" вже використовувалися раніше для ударів, планується їх подальше вдосконалення та масштабування.
OSINT-аналітики повідомили, що Україна 4 рази вдарила ракетами "Фламінго" по підряднику виробництва військових літаків Росії в Бєлгороді. Вибір такої цілі може свідчити, що вдосконалення ракет ще триває.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що Бєлгородщина є зоною біля кордону, тому там можна зафіксувати ефективність атаки. Він також зазначив, що українські "Фламінго" є перспективною зброєю, тому виробництво буде масштабуватись.
Чому "Фламінго" атакували саме завод в Бєлгороді?
Військовий експерт зазначив, що зараз дуже активно працює російська пропаганда, яка має на меті посіяти зневіру серед українців. Зокрема, щодо зброї нашого виробництва. Росія хоче применшити можливості та ефективність наших ракет.
Однак хоч ракета "Фламінго" відносно нова зброя, її запустили по Бєлгороду не просто так.
Ми завдаємо удари поблизу кордону, щоб ми могли мати об'єктивний контроль цих ударів, щоб під час або після удару ми могли запустити безпілотник і уважно побачити результат,
– наголосив він.
Нарожний додав, що немає сумнівів у тому, що українські спеціалісти покращать ракети "Фламінго" і ми будемо використовувати їх у великій кількості. Це лише питання часу.
Зверніть увагу! Атака "Фламінго" на Бєлгород відбулась ще у вересні минулого року. Ракети атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ.
Що ще раніше атакували "Фламінго"?
- У листопаді минулого року вибухи лунали на ворожих об'єктах в Криму, тимчасово окупованій території Запорізької області та на території Росії. У Генштабі повідомили, що для цього Україна використала, зокрема, ракети "Фламінго".
- Тим часом в серпні 2025 року ракетами "Фламінго" Україна могла уразити заставу та патрульні катери ФСБ у Криму.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна використала ракети "Фламінго" в реальних операціях 9 разів.