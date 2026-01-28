Військовий експерт розкрив, чому ціллю "Фламінго" міг стати саме завод у Бєлгороді

OSINT-аналітики повідомили, що Україна 4 рази вдарила ракетами "Фламінго" по підряднику виробництва військових літаків Росії в Бєлгороді. Вибір такої цілі може свідчити, що вдосконалення ракет ще триває.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що Бєлгородщина є зоною біля кордону, тому там можна зафіксувати ефективність атаки. Він також зазначив, що українські "Фламінго" є перспективною зброєю, тому виробництво буде масштабуватись.

Дивіться також Крим атакують дрони: у Севастополі лунає тривога вдруге за добу

Чому "Фламінго" атакували саме завод в Бєлгороді?

Військовий експерт зазначив, що зараз дуже активно працює російська пропаганда, яка має на меті посіяти зневіру серед українців. Зокрема, щодо зброї нашого виробництва. Росія хоче применшити можливості та ефективність наших ракет.

Однак хоч ракета "Фламінго" відносно нова зброя, її запустили по Бєлгороду не просто так.

Ми завдаємо удари поблизу кордону, щоб ми могли мати об'єктивний контроль цих ударів, щоб під час або після удару ми могли запустити безпілотник і уважно побачити результат,

– наголосив він.

Нарожний додав, що немає сумнівів у тому, що українські спеціалісти покращать ракети "Фламінго" і ми будемо використовувати їх у великій кількості. Це лише питання часу.

Зверніть увагу! Атака "Фламінго" на Бєлгород відбулась ще у вересні минулого року. Ракети атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ.

Що ще раніше атакували "Фламінго"?