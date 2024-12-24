"Полярна зоря" з ядеркою на 1200 кілометрів: що за ракети Pukguksong-2, які КНДР надала Росії

У мережі виклали відео, на якому десь у Росії, в Тюменській області, в сутінках мчить ешелон зі зброєю (вже другий з зафіксованих за короткий час). На ньому можна побачити САУ М1989 "Коксан", а також 5 не до кінця зрозумілих, але таких же пузатих як Кім Чен Ин об'єктів.

Експерти припускають, що це можуть бути пускові установки для балістичних ракет Pukguksong-2. Якщо ці припущення вірні, то в Росії незабаром можуть з'явитися нові балістичні ракети дальністю в понад 1200 кілометрів. Що таке Pukguksong-2 та яку небезпеку несе для українців – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Pukguksong-2: таємна ракета від КНДР

Pukguksong-2 або KN-15 за класифікацією НАТО – це нова розробка КНДР і дуже таємна, як і все у корейських комуністів. Їм дійсно є що приховувати, бо в Pukguksong-2 важко не помітити російський вплив, що є прямим порушенням санкційного режиму та доказом, що Росія завжди була загрозою, а не лише після 24 лютого 2022 року.

Цікаво! Pukguksong корейською мовою перекладається як "Полярна зоря".

Експерти припускають, що розробка проєкту могла початися десь 2014 року як наземний варіант підводної балістичної ракети Pukguksong-1 (вона ж KN-11). Перші випробування Pukguksong-2 були зафіксовані на початку 2017 року. Тоді Кім запустив ракету в бік Японії й вона подолала 500 кілометрів, досягнувши висоти в 550 кілометрів.



Ракета КНДР / Фото Rodong Sinmun

Зверніть увагу! Також експерти одностайні, що Pukguksong-1 та Pukguksong-2 використовують двигун, зроблений на основі двигуна російської балістичної ракети – якогось "Іскандеру" або навіть старішого двигуна RT-15, які "совєти" використовували з 60-х років минулого століття.



Також російський почерк бачимо в пусковій – вона дуже схоже на стару ще радянську ТПУ Р-17 "Ельбрус". Та мала гусеничний варіант 2П19 на базі САУ ІСУ-152. Корейці ж взяли за основу танк Т-62.

Як і "Іскандер", ракета Pukguksong-2 може нести ядерні заряди та є однією з головних надій Кімів, що до них ніхто не посунеться, яку б дичину вони не робили у себе за 38-ою паралеллю. Потенційна поява цих ракет на українському фронті не означає, що корейські комуністи спробують жахнути по нас "ядеркою", але це свідчить, що КНДР дуже серйозно ставиться до путінської авантюри.

Що корейці напхають у бойову частину замість ядерного боєприпасу – невідомо. Можливо, це буде пуста болванка, як в "Орешнику", але це той випадок, коли дізнаватися аж ніяк це не хочеться.



Імовірний запуск корейської ракети / Фото Rodong Sinmun

Pukguksong-2 – відомі характеристики

виробник – КНДР;

назва відповідно до класифікації НАТО – KN-15;

тип – двоступенева твердопаливна балістична ракета середньої дальності (БРСД);

транспортно-пускова установка (ТПУ) – на гусеничному шасі;

можлива дальність – 1 200 – 1 300 кілометрів, за іншими даними – 1500 і навіть 2000 кілометрів;

довжина – приблизно 9 метрів;

діаметр – приблизно 1,5 метра;

маса – невідома;

маса бойової частини – невідома;

здатність нести ядерний заряд – присутня;

кількість в арсеналі Кіма – невелика.



Pukguksong-2 на параді в КНДР / Фото корейських ЗМІ

Чи може Україна перехоплювати Pukguksong-2

Українці вже знають як протидіяти іншій корейській балістиці – KN-23. Вони настільки небезпечні, наскільки ж і неточні. Фактично це є зброєю терору. Сили оборони можуть ці ракети перехоплювати наявними засобами ППО.

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Але поява на фронті Pukguksong-2 означатиме новий рівень ескалації та потребуватиме зміцнення українських потужностей та відповідної реакції союзників.

Чому? Бо КНДР привезла до Росії свої власні "Орешніки", тобто БРСД і тепер може гатити ними по Україні. Ми ж не маємо в арсеналі систем, здатних на перехоплення ворожих ракет за межами атмосфери (THAAD та інші), тому можемо опинитися беззахисними перед новою небезпекою.

Цікаво, що західна розвідка про Pukguksong-2 наразі мовчить, мабуть, не хоче ескалювати. Натомість всі в Україні хотіли б почути, що думають з цього приводу в НАТО.