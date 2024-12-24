"Полярная звезда" с ядеркой на 1200 километров: что за ракеты Pukguksong-2, которые КНДР дала РФ

В сети выложили видео, на котором где-то в России, в Тюменской области, в сумерках мчится эшелон с оружием (уже второй из зафиксированных за короткое время). На нем можно увидеть САУ М1989 "Коксан", а также 5 не до конца понятных, но таких же пузатых как Ким Чен Ын объектов.

Эксперты предполагают, что это могут быть пусковые установки для баллистических ракет Pukguksong-2. Если эти предположения верны, то в России вскоре могут появиться новые баллистические ракеты дальностью в более 1200 километров. Что такое Pukguksong-2 и какую опасность несет для украинцев – читайте в материале 24 Канала.

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Pukguksong-2: тайная ракета от КНДР

Pukguksong-2 или KN-15 по классификации НАТО – это новая разработка КНДР и очень тайная, как и все у корейских коммунистов. Им действительно есть что скрывать, потому что в Pukguksong-2 трудно не заметить российское влияние, что является прямым нарушением санкционного режима и доказательством, что Россия всегда была угрозой, а не только после 24 февраля 2022 года.

Интересно! Pukguksong на корейский язык переводится как "Полярная звезда".

Эксперты предполагают, что разработка проекта могла начаться где-то в 2014 году как наземный вариант подводной баллистической ракеты Pukguksong-1 (она же KN-11). Первые испытания Pukguksong-2 были зафиксированы в начале 2017 года. Тогда Ким запустил ракету в сторону Японии и она преодолела 500 километров, достигнув высоты в 550 километров.



Ракета КНДР / Фото Rodong Sinmun

Обратите внимание! Также эксперты единодушны, что Pukguksong-1 и Pukguksong-2 используют двигатель, сделанный на основне двигателя российской баллистической ракеты – какого-то "Искандера" или даже более старого двигателя RT-15, которые "советы" использовали с 60-х годов прошлого века.



Также российский почерк видим в пусковой – она очень похожа на старую еще советскую ТПУ Р-17 "Эльбрус". Та имела гусеничный вариант 2П19 на базе САУ ИСУ-152. Корейцы же взяли за основу танк Т-62.

Как и "Искандер", ракета Pukguksong-2 может нести ядерные заряды и является одной из главных надежд Кимов, что к ним никто не сунется, какую бы дичь они не делали у себя за 38-й параллелью. Потенциальное появление этих ракет на украинском фронте не означает, что корейские коммунисты попытаются жахнуть по нам "ядеркой", но это свидетельствует, что КНДР очень серьезно относится к путинской авантюре.

Что корейцы напихают в боевую часть вместо ядерного боеприпаса – неизвестно. Возможно, это будет пустая болванка, как в "Орешнике", но это тот случай, когда узнавать отнюдь это не хочется.



Вероятный запуск корейской ракеты / Фото Rodong Sinmun

Pukguksong-2 – известные характеристики

производитель – КНДР;

название в соответствии с классификацией НАТО – KN-15;

тип – двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности (БРСД);

транспортно-пусковая установка (ТПУ) – на гусеничном шасси;

возможная дальность – 1 200 – 1 300 километров, по другим данным – 1500 и даже 2000 километров;

длина – примерно 9 метров;

диаметр – примерно 1,5 метра;

масса – неизвестна;

масса боевой части – неизвестна;

способность нести ядерный заряд – присутствует,

количество в арсенале Кима – небольшое.



Pukguksong-2 на параде в КНДР / Фото корейских СМИ

Может ли Украина перехватывать Pukguksong-2

Украинцы уже знают как противодействовать другой корейской баллистике – KN-23. Они настолько опасны, насколько же и неточны. Фактически это является оружием террора. Силы обороны могут эти ракеты перехватывать имеющимися средствами ПВО.

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Но появление на фронте Pukguksong-2 будет означать новый уровень эскалации и потребует укрепления украинских мощностей и соответствующей реакции союзников.

Почему? Потому что КНДР привезла в Россию свои собственные "Орешники", то есть БРСД и теперь может бить ими по Украине. Мы же не имеем в арсенале систем, способных на перехват вражеских ракет за пределами атмосферы (THAAD и другие), поэтому можем оказаться беззащитными перед новой опасностью.

Интересно, что западная разведка о Pukguksong-2 пока молчит, видимо, не хочет эскалировать. Зато все в Украине хотели бы услышать, что думают по этому поводу в НАТО.