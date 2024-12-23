Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что вооруженный потенциал России после каждой массированной атаки уменьшается, поэтому она ищет поддержки у союзников.

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Насколько критическая угроза

Ким Чен Ын пытается выполнить обязательства, которые у него есть перед Путиным относительно военной помощи и предоставлять его армии ракеты, артиллерию, боеприпасы, живую силу для ведения войны против Украины.

То, что в Тюменской области зафиксировали перемещение ракет, может свидетельствовать, что скоро они могут быть на пусковых установках, чтобы наносить удары по Украине. Есть реальная угроза, но некритическая,

– считает Маломуж.

Российские СМИ сообщили, что эти ракеты будут использованы для обстрела Киева и Россия готовится к ударам по украинским call-центрам, которые якобы выманивают деньги у россиян.

Чрезвычайно большого количества такого вида ракет, по мнению генерала армии, в России не будет, потому что их в Северной Корее не так уж и много. К тому же, по словам Маломужа, модель армии КНДР основывается на том, что 70% вооруженного потенциала должно базироваться внутри страны для противостояния Южной Корее, Японии, США.

"Поэтому ряд сообщений в российских СМИ – это часть информационной войны, которую ведет Путин и его окружение, что и предусматривает показательное перемещение этих ракет, анонсирование ударов. Украине не стоит расслабляться, но все-таки таких масштабных возможностей у России сегодня даже при поддержке КНДР не будет, нет у нее тысячи этих ракет", – подытожил Маломуж.

Напомним, в России заметили эшелон с вооружением из Северной Кореи. Есть предположение, что КНДР могла передать пусковые баллистических ракет средней дальности Pukguksong-2. По предварительной информации, эта ракета способна поражать цели на расстоянии до 1200 – 1300 километров.