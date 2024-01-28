Навіщо росіяни атакували Полтавщину: огляд фронту від Світана

Країна-терористка Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру. 27 січня намагалася поцілити в місто Кременчук.

Яку мету і тактику обрали росіяни на цей раз у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Удари по Кременчуку

Напередодні росіяни атакували місто Кременчук в Полтавській області. Були зафіксовані влучання, що спричинили потужні загоряння.

Відомо, що загалом по Україні було запущено 8 "Шахедів" та 2 ракети типу "Іскандер-М" по Кременчуку.

Ймовірно, намагаються знайти в Кременчуці залишки того палива від заводів, які свого часу там працювали. Однак їх росіяни знищили ще в 2022 році, там все стоїть,

– прокоментував Світан.

Він пояснив, що такі атаки не принесуть плюсів росіянам, адже в Україні вже перебудована система паливної логістики.

Наразі окупанти перейшли до тактики запуску малих груп "Шахедів". Нагадаємо з 8 БпЛА, було збито 4. Закраз ворог фокусується на обхідних шляхах нашої ППО, а не масовості, пояснив Світан.

За його словами, щільність ППО в Україні варто збільшувати щонайменше в 10 разів, тоді ефективність збиття буде максимальною.

"Однак, виходячи з тої інформації, яка є, навіть ці 4 безпілотники не виконали своє бойове завдання, хоча й не були збиті", – додав полковник запасу.

Про воєнні злочини Росії

Воєнні злочини росіян проти українців продовжуються. Вони все частіше атакують Харків балістикою, яку не може збивати наша ППО.

Цікаво, що російський інженер заводу "Алмаз-Антей" наклав на себе руки, адже ракета, до розробки якої він був причетний, вбила в Харкові його бабусю.

Однак винних росіян набагато більше, зауважив Світан. Як мінімум, третина з них причетна до вбивства українців.

Отже, чекаємо, коли третина росіян самоліквідується і ще третина буде з диванів підтримувати це,

– прокоментував військовий аналітик.

Стан української авіації

Наразі Україна потребує збільшення чисельності своєї авіації. Оскільки від партнерів, за офіційними повідомленнями, вона не отримувала ще літаків F-16, а наявні в Україні судна можуть виходити з ладу.

Та авіація, яка є в Україні, може виконувати бойові завдання лише з розрахунку на наявну зброю. У нас є багато авіабомб, але вільно падаючі авіабомби наразі немає можливості скидати, поки Україна не переважає в повітрі, ППО ворога не знищена, авіація не відігнана,

– пояснив льотчик-інструктор.

Водночас ракети, які є в ЗСУ – переважно ракети ближнього бою з літаком противника, а на допустиму для них відстань зараз літаки одне до одного не наближаються.

Світан пояснив, що наразі Україна може працювати протиавіаційними ракетами HARM і крилатими ракетами Storm Shadow та SCALP.

"Коли в інформаційному потоці з'являється інформація про роботу нашої авіації, мовиться про ці види ракет. Наразі тільки їхньої дальності вистачає для того, щоб виконувати бойові завдання", – додав аналітик.

Завоювання переваги в повітрі можливе лише, коли над Україною з'являться західні літаки F-16. Саме вони зможуть нейтралізувати ППО ворога і працювати по землі.